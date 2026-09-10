В Краснодаре произошел пожар в районе Немецкой деревни

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре горит «Европея». Информации о пострадавших нет

10 сентября в пабликах Краснодара стали появляться видео, на которых очевидцы запечатлели пожар в ЖК «Европея». На кадрах видно, как с крыши распространяются клубы дыма.

Причины пожара и информация о пострадавших уточняются. На момент написания новости оперативный штаб, городские власти и МЧС никак не прокомментировали происшествие.

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«Европея» — крупный жилой макрорайон в Прикубанском округе, расположенный в районе улицы Ближний Западный Обход. Включает несколько автономных ЖК разной этажности — от коттеджей и таунхаусов до среднеэтажных домов.

Напомним, 24 августа Ozon в Краснодаре приостановил работу после атаки беспилотников. На территории логистического центра начался пожар, сотрудников успели эвакуировать.

Как писали Юга.ру, 12 августа в хуторе Ленина произошел пожар на площади 1700 кв. метров.

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