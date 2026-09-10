В Краснодаре произошел пожар в районе Немецкой деревни

В Краснодаре горит «Европея». Информации о пострадавших нет

10 сентября в пабликах Краснодара стали появляться видео, на которых очевидцы запечатлели пожар в ЖК «Европея». На кадрах видно, как с крыши распространяются клубы дыма.

Причины пожара и информация о пострадавших уточняются. На момент написания новости оперативный штаб, городские власти и МЧС никак не прокомментировали происшествие.