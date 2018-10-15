Во Франции задержали 23 уроженцев Чечни по подозрению в вымогательстве денег — Le Figaro
СМИ 14 октября сообщили о задержании в пригороде Парижа 23 чеченцев, которых подозревают в рэкете
Подозреваемых задержали вечером 13 октября в департаменте пригорода Парижа Сен-Сен-Дени. По данным Le Figaro, чеченцы взымали 200 евро с водителей автобусов и грузовиков из Восточной Европы за возможность проехать в столицу.
Чаще всего это были машины из Польши, Молдавии и Украины. Правоохранители считают, что подозреваемые могли зарабатывать по 200 тыс. евро в месяц.
Информации о том, что задержанные могут быть связаны с террористическими организациями, пока нет.
В российском посольстве в Париже рассказали РИА «Новости», что проверяют новость о задержании уроженцев Чечни.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре стало известно, что в Париже задержали чеченца по подозрению в подготовке теракта.
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