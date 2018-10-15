Во Франции задержали 23 уроженцев Чечни по подозрению в вымогательстве денег — Le Figaro

Чечня, В мире

Распечатать

СМИ 14 октября сообщили о задержании в пригороде Парижа 23 чеченцев, которых подозревают в рэкете

Подозреваемых задержали вечером 13 октября в департаменте пригорода Парижа Сен-Сен-Дени. По данным Le Figaro, чеченцы взымали 200 евро с водителей автобусов и грузовиков из Восточной Европы за возможность проехать в столицу.

Чаще всего это были машины из Польши, Молдавии и Украины. Правоохранители считают, что подозреваемые могли зарабатывать по 200 тыс. евро в месяц. 

Информации о том, что задержанные могут быть связаны с террористическими организациями, пока нет. 

В российском посольстве в Париже рассказали РИА «Новости», что проверяют новость о задержании уроженцев Чечни.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре стало известно, что в Париже задержали чеченца по подозрению в подготовке теракта. 

Вымогательство Деньги Международные отношения Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Дорожники планируют сократить время пути от Краснодара до Крыма почти на час
В Краснодаре нашли подростка, распылившего газовый баллончик в школе
В Крыму женщина украла вещи из магазина и раздавала их бездомным
Бывшего мэра Махачкалы осудили на четыре года
В станице под Новороссийском из-за кишечной инфекции на три дня закрыли школу и два детских сада
В Кабардино-Балкарии возобновили поиски туриста из Румынии

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале