Во Франции задержали 23 уроженцев Чечни по подозрению в вымогательстве денег — Le Figaro

СМИ 14 октября сообщили о задержании в пригороде Парижа 23 чеченцев, которых подозревают в рэкете

Подозреваемых задержали вечером 13 октября в департаменте пригорода Парижа Сен-Сен-Дени. По данным Le Figaro, чеченцы взымали 200 евро с водителей автобусов и грузовиков из Восточной Европы за возможность проехать в столицу.

Чаще всего это были машины из Польши, Молдавии и Украины. Правоохранители считают, что подозреваемые могли зарабатывать по 200 тыс. евро в месяц.