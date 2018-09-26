Во Франции задержали уроженца Чечни, которого подозревают в подготовке теракта

Полиция Страсбурга задержала 18-летнего уроженца Чечни по подозрению в подготовке нападения

Мужчину франко-чеченского происхождения задержали 18 сентября, но об этом стало известно 25 сентября, сообщает радиостанция France Bleu.

По данным издания Le Figaro, задержанного зовут Абдул Малик Анаев. Его подозревают в формировании преступной организации. Юноша отрицает причастность к преступлению. По его словам, он интересовался террористической организацией «Исламское государство» в интернете из любопытства.

Брат задержанного также арестован, но против него возбуждено другое дело о терроризме, передает France Bleu. Установлено, что он общался с чеченцем Хамзатом Азимовым, который 12 мая устроил резню на улице Парижа. В результате один человек погиб, четверо получили ранения, а нападавшего застрелил сотрудник полиции. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.