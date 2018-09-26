Во Франции задержали уроженца Чечни, которого подозревают в подготовке теракта
Полиция Страсбурга задержала 18-летнего уроженца Чечни по подозрению в подготовке нападения
Мужчину франко-чеченского происхождения задержали 18 сентября, но об этом стало известно 25 сентября, сообщает радиостанция France Bleu.
По данным издания Le Figaro, задержанного зовут Абдул Малик Анаев. Его подозревают в формировании преступной организации. Юноша отрицает причастность к преступлению. По его словам, он интересовался террористической организацией «Исламское государство» в интернете из любопытства.
Брат задержанного также арестован, но против него возбуждено другое дело о терроризме, передает France Bleu. Установлено, что он общался с чеченцем Хамзатом Азимовым, который 12 мая устроил резню на улице Парижа. В результате один человек погиб, четверо получили ранения, а нападавшего застрелил сотрудник полиции. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.
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Ранее Юга.ру писали, что 20 августа пятеро неизвестных совершили три нападений на полицейских в Чечне — в Грозном, Шали и селе Мескер-Юрт. В результате атак несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы, также сообщалось о двух гражданских пострадавших. Все напавшие были подростками, самому младшему из них — 11 лет.
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