В Краснодаре уволили заведующую детсадом, которая устроила на работу семью и друзей. Родители детей заступились за нее
В администрации Краснодара 18 октября сообщили о выявленных нарушениях в детском саду № 26
В инстаграме «Жесть Краснодара и края» 18 октября появился пост от лица сотрудников и родителей воспитанников детского сада № 26. Авторы обращения рассказали, что за год работы заведующей в учреждении произошли «колоссальные изменения» — в садике сделали капремонт и обновили оборудование. В течение трех последних месяцев сотрудники администрации Краснодара устроили травлю заведующей, а 15 октября ее необоснованно уволили. После этого порядка 12 сотрудников ушли за ней следом, и теперь «дети будут находиться неизвестно с кем».
Спустя несколько часов в телеграм-канале мэрии Краснодара сообщили, что в детском саду № 26, который находится на улице Железнодорожной, 17, провели проверку после того, как родители воспитанников детсада обратились к властям с жалобами.
В результате проверки выяснилось, что заведующая дошкольным учреждением, которая руководит детсадом около года, за время работы трудоустроила к себе членов семьи и друзей.
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Кроме того, в учреждении выявили многочисленные, «в том числе, серьезные финансовые нарушения», добавили в пресс-службе администрации Краснодара. Там уточнили, что в 2020 году детсад получил из городского бюджета около 1 млн рублей на ремонт здания.
Трудовой договор с заведующей расторгли. Помимо этого она уволила старшего воспитателя.
По данным мэрии, в детсаду работает 30 воспитателей, после проверки 9 из них подали заявление на увольнение. Однако в мэрии сообщили, что эти сотрудники не совершили никаких нарушений, к ним нет претензий и они могут в течении двух недель вернуться на работу. Пока что девятерых воспитателей замещают, детский сад работает в штатном режиме.
Результаты проверки дошкольного учреждения направили в прокуратуру.
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Юга.ру не раз рассказывали о нарушения в детских садах Кубани и краевого центра. Например, в 2018 году в Краснодаре осудили заведующую детским садом, которая фиктивно трудоустроила работника, который 16 лет получал зарплату. В декабре 2019 года следственный комитет начал проверку сообщений о том, что воспитательница детсада била детей и говорила, что они упали.
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