В Горячем Ключе директор школы фиктивно устроила на работу знакомую и 3 года получала за нее зарплату

В Горячем Ключе директор школы похитила больше 1 млн рублей, получая зарплату за фиктивно устроенную на работу сотрудницу

Директор школы № 4 и депутат Совета муниципального образования Горячего Ключа в 2015 году под предлогом покупки большой партии косметики получила от своей знакомой копии ее документов, в том числе и паспорта. После этого женщина попросила своего секретаря оформить знакомую по этим документам на должность заместителя по воспитательной работе.

С декабря 2015 по сентябрь 2018 года директор давала подчиненным указания вносить в табеля рабочего времени недостоверные сведения о работе ее заместительницы. По этим документам на карту, выданную на имя знакомой директрисы, начислялась зарплата, которую та присваивала себе. Ущерб превысил 1 млн 150 тыс. рублей.

Деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники краевого управления ФСБ.

Женщину уволили из школы и поместили под домашний арест. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщила 27 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.