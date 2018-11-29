В Краснодаре директор детского сада 16 лет платила зарплату несуществующему работнику
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре суд обязал женщину возместить деньги, выплаченные за 16 лет в качестве зарплаты фиктивному работнику
Суд установил, что с 2001 по 2017 год заведующая детским садом № 112 фиктивно трудоустроила работника и выплачивала ему зарплату. За 16 лет женщина причинила ущерб бюджету города в размере 700 тыс. рублей.
Октябрьский районный суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).
Осужденная полностью возместила ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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