В Краснодаре за хищение 890 млн рублей осудили двух застройщиков. Один из них — сын депутата из Сочи

Следствие установило, что единственный учредитель строительной компании ООО «Остринский» (с 15 июня 2017 года ООО «Юг-Стройка») Антон Остринский вместе с Рафиком Нерсесяном организовали с 2014 по 2017 год строительство жилищных комплексов «Мир» и «Луч» в Краснодаре, которое не завершили даже наполовину. При этом объекты возводили с критическими нарушениями строительных норм и без фактической возможности окончания строительства.

Против руководителей компании возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). На их имущество наложили арест. 16 октября Прикубанский районный суд назначил Остринскому 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей, Нерсесяну — 3 года 8 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, сообщили 16 октября в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Застройщики заключили более 950 договоров долевого участия, общая стоимость которых превысила 890 млн рублей. После вмешательства прокуратуры и органов власти продажу квартир прекратили.

Напомним, уголовное дело против застройщиков направили в суд в декабре 2018 года. До этого их заключили под стражу.

Антон Остринский — сын депутата горсобрания Сочи от «Единой России» Леонида Остринского. Его компания возводила в Сочи жилые комплексы «Атланта», «Эльсинор», «Тасмана» и «Тасмана-2». Последний был построен незаконно. За выдачу разрешения на строительство компанией «Остринский» жилого комплекса в Сочи задержали бывшего вице-мэра курорта Мугдина Чермита. В апреле 2019-го его приговорили к двум годам колонии за превышение полномочий в сфере жилищного строительства.