В Сочи завели дело за продажу квартир в самострое в центре города

В Сочи председатель жилищно-строительного кооператива «Тасмана-2» попал под следствие за незаконное привлечение средств пайщиков

В прокуратуру обратились две жительницы Сочи, которые заключили договоры паевого взноса в строительство указанного ЖСК.

«В рамках проверки установлено, что разрешение на строительство жилого дома по ул. Войкова ЖСК "Тасмана-2" администрацией Сочи не выдавалось. В то же время председатель ЖСК незаконно привлек в строительство дома более 7,8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По материалам дела возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Устанавливаются другие потерпевшие.

ЖК «Тасмана-2» должен был представлять собой 12-этажный дом бизнес-класса, его обещали сдать в 2019 году. Как пишет РБК, совладельцами ЖСК «Тасмана-2» являются физические лица — Сергей Бердников, Максим Гробов (он же гендиректор), Антон Карушев, Виктор Кузнецов и Светлана Семенова. Гробов также является руководителем еще в нескольких ЖСК — «Атланта», «Наш дом» и «Эльсинор», а также в ООО «Эльсинор» и «Медиатор».

Застройщиком ЖК «Тасмана» и «Тасмана-2» выступала СИК «Остринский» (позже была переименована в ООО «Юг-Стройка»). Ее владелец Антон Остринский — сын депутата городского собрания Сочи Леонида Остринского — был арестован в конце 2017 года за обман дольщиков в Краснодаре.

За выдачу разрешения на строительство компанией «Остринский» жилого комплекса в Сочи был задержан вице-мэр курорта Мугдин Чермит.