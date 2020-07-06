В Краснодаре застройщика осудили на 3,5 года колонии за хищение 205 млн рублей

Краснодарский край

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В Краснодаре 6 июля вынесли приговор застройщику ЖСК «Кубанские просторы-1», который похитил у дольщиков более 205 млн рублей

С сентября 2014 года по апрель 2018-го застройщик жилищно-строительного кооператива вместе с еще одним неустановленным человеком разработали план хищения денег. Они заключали с людьми договоры о покупке квартир на стадии строительства в ЖСК «Кубанские просторы-1».

Всего за четыре года мужчина привлек деньги и имущество людей на сумму 205 млн 219 тыс. рублей. При этом он изначально не собирался строить дом и выполнять свои обязательства. Деньги мужчина с сообщником потратил по своему усмотрению.

Прикубанский районный суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Застройщика приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. При этом о поисках его сообщника ничего неизвестно.

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Напомним, в ноябре председателя жилищно-строительного кооператива, который обманул дольщиков ЖСК «Кубанские просторы-1», приговорили к трем годам лишения свободы с компенсацией в 24 млн рублей. Напомним, в сентябре 2014 года 41-летний мужчина купил в собственность кооператива земельный участок и открыл счет в банке для привлечения безналичных денег клиентов. На него мужчина до 2018 года привлекал по договору средства людей для строительства многоквартирного дома на улице Куликова Поля, 10. В итоге он похитил 343 млн 656 тыс. рублей более чем у 30 человек.

Краснодар Мошенничество Обманутые дольщики Строительство Суд

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