В Краснодаре застройщика осудили на 3,5 года колонии за хищение 205 млн рублей

В Краснодаре 6 июля вынесли приговор застройщику ЖСК «Кубанские просторы-1», который похитил у дольщиков более 205 млн рублей

С сентября 2014 года по апрель 2018-го застройщик жилищно-строительного кооператива вместе с еще одним неустановленным человеком разработали план хищения денег. Они заключали с людьми договоры о покупке квартир на стадии строительства в ЖСК «Кубанские просторы-1».

Всего за четыре года мужчина привлек деньги и имущество людей на сумму 205 млн 219 тыс. рублей. При этом он изначально не собирался строить дом и выполнять свои обязательства. Деньги мужчина с сообщником потратил по своему усмотрению.

Прикубанский районный суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Застройщика приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. При этом о поисках его сообщника ничего неизвестно.