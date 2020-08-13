В Краснодаре общественный транспорт проверили на соблюдение масочного режима

С 1 июля сотрудники администрации провели 53 рейда, во время которых проверили 835 единиц общественного транспорта. Сообщения о грубых нарушениях масочного режима направили в управление Роспотребнадзора по краю. Кроме того, совместо с представителями КТТУ, специалисты проводили 24 инструктажа с водителями и кондукторами подвижного состава, разместили 1 тыс. 850 объявлений и 152 видео. В трамваях и троллейбусах выполнили 7 тыс. 212 рейдов.

«Специалисты департамента совместно с представителями перевозчиков регулярно проводят встречи, где обсуждают выполнение требований о соблюдении масочного режима в транспорте», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.