В Краснодаре общественный транспорт проверили на соблюдение масочного режима
Власти Краснодара 12 августа рассказали о проверках в общественном транспорте на выполнение предписаний Роспотребнадзора
С 1 июля сотрудники администрации провели 53 рейда, во время которых проверили 835 единиц общественного транспорта. Сообщения о грубых нарушениях масочного режима направили в управление Роспотребнадзора по краю. Кроме того, совместо с представителями КТТУ, специалисты проводили 24 инструктажа с водителями и кондукторами подвижного состава, разместили 1 тыс. 850 объявлений и 152 видео. В трамваях и троллейбусах выполнили 7 тыс. 212 рейдов.
«Специалисты департамента совместно с представителями перевозчиков регулярно проводят встречи, где обсуждают выполнение требований о соблюдении масочного режима в транспорте», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Наличие масок проверяют у пассажиров, кондукторов и водителей городских трамваев, троллейбусов и автобусов. За нарушение режима перевозчикам может грозить штраф до 300 тыс. рублей. В случае повторного нарушения работу предприятия могут остановить, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 апреля заявил, что в регионе вводится масочный режим, который предусматривает, что жители Кубани обязательно должны носить маски.
Читайте также
Краснодарские мужчины рассказали, каково им работать в женских сферах
Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха