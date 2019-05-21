«Галицкий хочет в Лигу чемпионов больше, чем мы все вместе взятые». Главный тренер «Краснодара» рассказал об отношениях с владельцем клуба

Краснодарский край

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Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев 20 мая рассказал об отношениях с основателем и владельцем клуба Сергеем Галицким

Мусаев стал гостем программы «8-16» на «Матч Премьер», которая вышла в эфир 20 мая. Он рассказал, что в работе с Галицким главное быть последовательным и объяснять каждое решение — от упражнений на тренировке до состава на матч.

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«Аргументы "Так делают все" или "Мне так приснилось" невозможны. Если я начну говорить о гороскопах, конечно, у меня будут большие проблемы», — сказал тренер черно-зеленых.

По словам Мусаева, в сложные периоды, когда клуб не выигрывал, от Галицкого шла большая поддержка.

Он добавил, что основатель клуба очень хотел в Лигу чемпионов, но при этом не хотел давить на команду.

«Вот вы говорите, что он не ставит задачу попасть в Лигу чемпионов. Он хочет в Лигу чемпионов больше, чем мы все вместе взятые, но хочет снять давление с команды», — уточнил Мусаев.

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Как сообщали Юга.ру, 19 мая футболисты «Краснодара» одержали победу над «Арсеналом» в предпоследнем матче сезона и впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов.

Лига чемпионов Мурад Мусаев Сергей Галицкий ФК «Краснодар» Футбол
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«Галицкий хочет в Лигу чемпионов больше, чем мы все вместе взятые». Главный тренер «Краснодара» рассказал об отношениях с владельцем клуба
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