«Галицкий хочет в Лигу чемпионов больше, чем мы все вместе взятые». Главный тренер «Краснодара» рассказал об отношениях с владельцем клуба

Мусаев стал гостем программы «8-16» на «Матч Премьер» , которая вышла в эфир 20 мая. Он рассказал, что в работе с Галицким главное быть последовательным и объяснять каждое решение — от упражнений на тренировке до состава на матч.

«Аргументы "Так делают все" или "Мне так приснилось" невозможны. Если я начну говорить о гороскопах, конечно, у меня будут большие проблемы», — сказал тренер черно-зеленых.

По словам Мусаева, в сложные периоды, когда клуб не выигрывал, от Галицкого шла большая поддержка.

Он добавил, что основатель клуба очень хотел в Лигу чемпионов, но при этом не хотел давить на команду.

«Вот вы говорите, что он не ставит задачу попасть в Лигу чемпионов. Он хочет в Лигу чемпионов больше, чем мы все вместе взятые, но хочет снять давление с команды», — уточнил Мусаев.