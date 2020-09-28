В Сочи в горах заблудились девять детей и один взрослый

Краснодарский край

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В Сочи в районе села Солохаул 27 сентября заблудилась туристическая группа

Оперативный дежурный ЮРПСО МЧС России получил информацию о потерявшейся тургруппе из девяти детей и взрослого сопровождающего в 19:50. Выяснилось, что туристы заблудились при переходе из села Ореховка в Солохаул.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России, спасатели нашли туристов в 23:35 неподалеку от кордона Оштен.

Взрослого и детей вывели из леса в городскую черту, помощь медиков им не потребовалась. Отмечается, что тургруппа не была зарегистрирована в МЧС.

UPD: После публикации новости в пресс-службе ЮРПСО МЧС России уточнили, что тургруппа состояла из восьми детей и одного взрослого.

Напомним, похожий случай произошел в Сочи в начале сентября. Тургруппа из Твери, в составе которой было трое взрослых и восемь детей 9-16 лет, утром 6 сентября ушла в поход в районе вершины Роза Пик и не вернулась. Туристы вышли на связь на следующий день, спасатели выяснили, что они находятся на горе Ачишхо, после чего к ним был направлен вертолет Ми-8 для эвакуации.

Дети Курорты и туризм Происшествия путешествия Сочи

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