В дикую природу Кавказа выпустили пару леопардов, обученных избегать людей
Выращенных в Сочи леопардов 20 августа выпустили в Кавказский заповедник, приняв особые меры предосторожности
Напомним, два из трех леопардов, которых в 2016 году выпустили в Кавказский заповедник, погибли: самка Виктория — во время охоты, самец Килли — от рук браконьеров.
20 августа 2020 года на территории Кавказского биосферного заповедника состоялся выпуск пары двухлетних переднеазиатских леопардов — самца Кодора и самки Лабы. Из Сочи их увезли на вертолете, чтобы выпустить в горах.
«Выводы сделаны, и мы очень верим в успешность сегодняшнего выпуска. С ним связаны большие надежды», — сообщил порталу Юга.ру директор WWF России Дмитрий Горшков.
Он подчеркнул, что для предупреждения форс-мажорных обстоятельств при подготовке животных к выпуску был сделан акцент на более жесткую оценку животных перед выпуском.
«Во первых, леопардов приучают избегать человека, чтобы не было конфликтных ситуаций, чтобы они не выходили к жилью. Во вторых, с особой тщательностью подходят к выбору места выпуска», — рассказал Горшков.
Он обратил внимание, что в данном случае местом обитания хищников стала территория с достаточной кормовой базой и низким антропогенным воздействием. Во главе угла — максимальная удаленность от сельских поселений.
По словам руководителя WWF России, намечено, что к 2030 году число леопардов на Кавказе вырастит до 30 особей, к 2030 — до 50.
«Конечно, это не только те животные, что выпущены из центра. Мы рассчитываем, что начнется их естественный прирост в дикой природе», — заключил Горшков.
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