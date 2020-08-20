В дикую природу Кавказа выпустили пару леопардов, обученных избегать людей

Напомним, два из трех леопардов, которых в 2016 году выпустили в Кавказский заповедник, погибли: самка Виктория — во время охоты, самец Килли — от рук браконьеров.

20 августа 2020 года на территории Кавказского биосферного заповедника состоялся выпуск пары двухлетних переднеазиатских леопардов — самца Кодора и самки Лабы. Из Сочи их увезли на вертолете, чтобы выпустить в горах.

«Выводы сделаны, и мы очень верим в успешность сегодняшнего выпуска. С ним связаны большие надежды», — сообщил порталу Юга.ру директор WWF России Дмитрий Горшков.