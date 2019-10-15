Житель Адыгеи встретил на дороге леопарда

«В районе лесопитомника на обочине дороги мужчина заметил голову (без ошейника) и переднюю часть туловища леопарда. По словам очевидца, при приближении машины зверь опустился ближе к земле, но, услышав звук тормозов, исчез в лесу. Никаких следов хищника на обочине и в лесу на следующий день обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе заповедника.

Мужчина сообщил сотрудникам Кавказского биосферного заповедника, что в сентябре видел леопарда недалеко от дороги между поселками Гузерипль и Хамышки.

Научные сотрудники считают, что в горах Адыгеи обитает один из выпущенных на волю леопардов — самец по кличке Ахун. Последний раз его следы были отмечены 25 и 27 января в окрестностях поселка Бугунжа в Мостовском районе Краснодарского края и в Алычевой балке (приток реки Сахрай) в Адыгее.

Сейчас на территории Кавказского заповедника обитают два леопарда. По данным, полученным со спутникового ошейника, леопард по кличке Артек в настоящее время находится на склонах горы Цахвоа.

Как писали Юга.ру, программа возрождения переднеазиатского леопарда на Кавказе, инициированная в 2009 году, будет продолжена. В сочинском питомнике подрастают котята леопардов. К 2020 году, когда они станут взрослее, пять молодых особей, в основном самок, выпустят на волю.