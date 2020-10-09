В Дагестане произошло массовое отравление детей
В больницу Махачкалы 9 октября госпитализировали 42 ребенка с симптомами кишечной инфекции
В 9:31 ТАСС со ссылкой на источник в администрации Махачкалы сообщил, что 16 детей из разных детских садов города попали в больницу с отравлением. Отмечалось, что состояние детей стабильное, тяжелых случаев нет.
Позже стало известно о 39 отравившихся детях, написал RT. К 11:01 число госпитализированных детей возросло до 42.
В числе 42 детей, госпитализированных во временный инфекционный стационар на базе Республиканского кожвендиспансера с симптомами острой кишечной инфекции, 36 дошкольников, 4 ребенка школьного возраста и еще 2 ребенка, которые не ходили в детсад, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
Глава минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию под личный контроль. Он получил направить в учреждения, где отравились дети, педиатров, инфекционистов и эпидемиологов. Здоровье остальных воспитанников этих учреждений медики будут наблюдать в течение недели.
В Роспотребнадзоре сообщили, что начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты ведомства взяли метериалы для лабораторного исследования от больных и работников пищеблока детского учреждения, пробы с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья и продуктов питания. В ведомстве также уточнили, что вспышка кишечной инфекции произошла в детсаде №41 в Махачкале.
Массовое отравление школьников на Кубани:
Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей), написал телеканал «360».
«Проводится комплекс следственных действий, допрашиваются должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов города», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, дети могли отравиться молочными продуктами.
«По данным Роспотребнадзора, путь передачи инфекции — предположительно, пищевой. Большинство родителей отмечают связь с приемом молочных продуктов», — сообщил в 14:41 ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Дагестана.