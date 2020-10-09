В Дагестане произошло массовое отравление детей

В 9:31 ТАСС со ссылкой на источник в администрации Махачкалы сообщил, что 16 детей из разных детских садов города попали в больницу с отравлением. Отмечалось, что состояние детей стабильное, тяжелых случаев нет.

Позже стало известно о 39 отравившихся детях, написал RT. К 11:01 число госпитализированных детей возросло до 42 .