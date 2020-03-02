СК: В Краснодаре во время Масленицы отравились 24 человека, в том числе 17 детей

В микрорайоне «Губернский» в Прикубанском округе Краснодара 1 марта после масленичных гуляний произошло массовое отравление людей

ЧП произошло в минувшие выходные. Все пострадавшие принимали участие в празднике Масленицы и, предположительно, ели блины.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что, по предварительным данным, за медицинской помощью 1 марта обратились 24 жителя Краснодара. Все они жаловались на симптомы отравления.

«Из них 17 детей и 1 взрослого госпитализировали. Самому младшему из детей — 1 год и 7 месяцев, старшему — 16 лет. Отравившимся оказывают медпомощь. Состояние пострадавших детей стабильное», — рассказали в СК.

Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

При этом в краевом управлении Роспотребнадзора сообщают о 22 госпитализированных.

«1 марта в инфекционные стационары госпитализировано 22 человека, в том числе 21 ребенок, с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. Пострадавшие дети госпитализированы в Детскую краевую клиническую больницу. Все заболевшие участвовали в праздновании Масленицы в микрорайоне "Губернский"», — рассказали в ведомстве.

Также проверку обстоятельств отравления детей блинами начали проводить в прокуратуре. Там взяли на контроль результаты санитарно-эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Специалисты ведомства проводят эпидрасследование и выполняют комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Медики наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими. Отобраны пробы воды, пищи, смывы с объектов внешней среды. Кроме того, обследованы сотрудники предприятия общепита, которые участвовали в приготовлении блюд для Масленицы.