На Кубани COVID-19 подтвердился у 96 человек за сутки, из них 41 — в Краснодаре

В России к 6 октября выявили более 11,6 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Федеральный оперштаб сообщил, что за прошлый день в 83 регионах России зарегистрировали 11 тыс. 615 инфицированных COVID-19 . У 28,3% из них болезнь протекала без клинических проявлений. Из больниц выписали 6 тыс. 252 пациента, а 188 больных не удалось спасти. Больше всего новых случаев заражения — в Москве (4 тыс. 82), Санкт-Петербурге (411) и Московской области (347). В регионах юга и Северного Кавказа распределение следующее: Ростовская область — 253;

Ставропольский край — 151;

Крым — 105;

Краснодарский край — 96 ;

; Дагестан — 83;

Карачаево-Черкесия — 80;

Кабардино-Балкария — 60;

Ингушетия — 53;

Адыгея — 42;

Северная Осетия — 35;

Севастополь — 29;

Чечня — 5.

Всего в России число носителей коронавируса достигло 1 млн 237 тыс. 504 человек , написал RT. Из них выздоровели 988 тыс. 576 заболевших, скончались 21 тыс. 663 пациент . В оперштабе Кубани уточнили, что среди 96 зараженных 10 детей, а самому взрослому пациенту 86 лет. Также сообщается, что вирус диагностировали у жителей 14 муниципалитетов: в Краснодаре — 41;

в Абинском районе — 10 человек;

в Сочи — 8;

по 4 — в Горячем Ключе, Староминском, Темрюкском, Туапсинском и Крымском районах;

в Выселковском районе — 3;

по 2 — в Новороссийске, Ейском, Северском и Апшеронском районах;

по 1 — в Анапе, Щербиновском, Красноармейском, Кущевском, Лабинском и Белореченском районах.