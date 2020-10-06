На Кубани COVID-19 подтвердился у 96 человек за сутки, из них 41 — в Краснодаре
В России к 6 октября выявили более 11,6 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
Федеральный оперштаб сообщил, что за прошлый день в 83 регионах России зарегистрировали 11 тыс. 615 инфицированных COVID-19. У 28,3% из них болезнь протекала без клинических проявлений. Из больниц выписали 6 тыс. 252 пациента, а 188 больных не удалось спасти.
Больше всего новых случаев заражения — в Москве (4 тыс. 82), Санкт-Петербурге (411) и Московской области (347). В регионах юга и Северного Кавказа распределение следующее:
- Ростовская область — 253;
- Ставропольский край — 151;
- Крым — 105;
- Краснодарский край — 96;
- Дагестан — 83;
- Карачаево-Черкесия — 80;
- Кабардино-Балкария — 60;
- Ингушетия — 53;
- Адыгея — 42;
- Северная Осетия — 35;
- Севастополь — 29;
- Чечня — 5.
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Всего в России число носителей коронавируса достигло 1 млн 237 тыс. 504 человек, написал RT. Из них выздоровели 988 тыс. 576 заболевших, скончались 21 тыс. 663 пациент.
В оперштабе Кубани уточнили, что среди 96 зараженных 10 детей, а самому взрослому пациенту 86 лет. Также сообщается, что вирус диагностировали у жителей 14 муниципалитетов:
- в Краснодаре — 41;
- в Абинском районе — 10 человек;
- в Сочи — 8;
- по 4 — в Горячем Ключе, Староминском, Темрюкском, Туапсинском и Крымском районах;
- в Выселковском районе — 3;
- по 2 — в Новороссийске, Ейском, Северском и Апшеронском районах;
- по 1 — в Анапе, Щербиновском, Красноармейском, Кущевском, Лабинском и Белореченском районах.
За все время в лабораториях региона сделали 1 млн 132 тыс. 670 тестов на COVID-19, из них 14 тыс. 578 оказались положительными. Выписано с выздоровлением 10 тыс. 696 пациентов. Официально зарегистрировано 297 летальных исходов (+4 за сутки). 32 тяжелых больных подключены к ИВЛ, 4 — на ЭКМО.
С начала пандемии в медучреждения Кубани обратилось 52 тыс. 572 человека с подозрением на коронавирус. Под наблюдением в поликлиниках находятся 5 тыс. 913 пациентов, в том числе 1 тыс. 861 ребенок.
Как писали Юга.ру, накануне мэр Краснодара Евгений Превышов обратился к местным бизнесменам с просьбой закупить машины скорой помощи и передать их больницам города.
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