Власти Краснодара попросят «Яндекс» не направлять водителей на Восточный обход на время ремонта
В администрации Краснодара 5 октября обсудили дополнительные меры по уменьшению пробки на Восточном обходе
Напомним, утром 29 сентября на Восточном обходе начался ремонт дороги. В тот же день трасса М4 «Дон» встала в 10-балльной пробке. На следующий день ситуация повторилась: на улице образовался 8-километровый затор.
В ответ на недовольство водителей в соцсетях мэрия отмечала, что на участке трудятся семь человек в дневную смену и шесть человек — в ночную. Также власти пообещали, что с 1 октября ремонтом будут заниматься 11 человек. А на слова очевидцев о том, что реально на дороге находятся только двое рабочих, в «Автодоре» ответили, что бригады не было на месте, так как она опоздала из-за пробок.
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Накануне жители города заметили, что на ремонтируемом участке вообще никого нет.
5 октября на планерке в мэрии Краснодара снова обсудили дорожную ситуацию на Восточном обходе. Мэр Краснодара Евгений Первышов назвал ее сложной:
«По поводу заторов на этом участке из-за ремонта у нас шквал обращений жителей города. Да и мы это ощущаем, потому что осуществляем по этой дороге в том числе и подвоз детей на школьных автобусах. Машины скорой помощи и другие экстренные службы тоже стоят в пробке».
Командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару Евгений Овчинников объяснил, что так долго работы идут из-за особенностей ремонта. Замена гидроизоляции на участке выполняется вручную и с необходимыми для качества временными выдержками.
Овчинников добавил, что на развязке около поселка Знаменского, а также на улице Уральской стоят два экипажа ДПС для помощи машинам экстренных служб. Кроме того, он предложил зачехлить дорожный знак на 1318-м км трассы М4 «Дон», указывающий направление на Крымский мост, и таким образом мотивировать водителей ехать к нему через Западный обход.
Первышов назвал осложняющим фактором также то, что карты «Яндекса» выдают водителям маршрут через Восточный обход. Он поручил обратиться в сервис, «чтобы они осуществили переброску маршрута через Западный обход».
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