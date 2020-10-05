Власти Краснодара попросят «Яндекс» не направлять водителей на Восточный обход на время ремонта

В администрации Краснодара 5 октября обсудили дополнительные меры по уменьшению пробки на Восточном обходе

Напомним, утром 29 сентября на Восточном обходе начался ремонт дороги. В тот же день трасса М4 «Дон» встала в 10-балльной пробке. На следующий день ситуация повторилась: на улице образовался 8-километровый затор. В ответ на недовольство водителей в соцсетях мэрия отмечала, что на участке трудятся семь человек в дневную смену и шесть человек — в ночную. Также власти пообещали, что с 1 октября ремонтом будут заниматься 11 человек. А на слова очевидцев о том, что реально на дороге находятся только двое рабочих, в «Автодоре» ответили, что бригады не было на месте, так как она опоздала из-за пробок.

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Накануне жители города заметили, что на ремонтируемом участке вообще никого нет.

5 октября на планерке в мэрии Краснодара снова обсудили дорожную ситуацию на Восточном обходе. Мэр Краснодара Евгений Первышов назвал ее сложной: «По поводу заторов на этом участке из-за ремонта у нас шквал обращений жителей города. Да и мы это ощущаем, потому что осуществляем по этой дороге в том числе и подвоз детей на школьных автобусах. Машины скорой помощи и другие экстренные службы тоже стоят в пробке». Командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару Евгений Овчинников объяснил, что так долго работы идут из-за особенностей ремонта. Замена гидроизоляции на участке выполняется вручную и с необходимыми для качества временными выдержками.

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