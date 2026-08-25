Женщина, изменившая моду. В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Коко Шанель

В Краснодаре в начале сентября состоится мероприятие в честь одного из самых известных дизайнеров (18+)

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 6 сентября вечеринку «Коко Шанель. Женщина, изменившая моду». Она посвящена одной из самых влиятельных фигур в истории моды XX века.

Габриэль Шанель изменила представление о женской одежде, сделав ее более простой, удобной и одновременно элегантной. До Шанель женская мода во многом строилась вокруг сложных конструкций: корсетов, многочисленных нижних юбок, тяжелых тканей и декоративных элементов.

Шанель сделала ставку на простоту и удобство. Она популяризировала женские костюмы из твида, брюки и спортивную одежду, трикотаж, небольшие черные платья, простые жакеты, бижутерию вместо дорогих украшений, сочетание мужских и женских элементов в одежде.

Также состоится просмотр и обсуждение фильма «Коко до Шанель» 2009 года с Одри Тоту в главной роли.

Вечеринка пройдет 6 сентября в культурном пространстве «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.