Десять регионов Юга запретят алкоголь 1 сентября. Что будет на Кубани? 

В десяти регионах ЮФО и СКФО 1 сентября введут запрет на розничную торговлю алкоголем

25 августа агентство «РИА Новости» сообщило, что в День знаний в десяти регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов будет действовать полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения вводят в профилактических целях, когда будут проходить массовые школьные мероприятия с участием несовершеннолетних. В ЮФО купить спиртное 1 сентября не получится в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Адыгее, Калмыкии и Севастополе.

При этом в Краснодарском крае и Крыму ограничения на продажу алкоголя 1 сентября не вводили. В СКФО в праздник запрет на продажу спиртного будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.



В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне ограничения пока не вводили. Однако власти могут ввести их в отдельных муниципалитетах. Всего по России розничную торговлю алкоголем в День знаний ограничили 60 регионов. Аналогичные запреты действуют в День защиты детей (1 июня) и День молодежи (последняя суббота июня).