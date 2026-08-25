Десять регионов Юга запретят алкоголь 1 сентября. Что будет на Кубани?
В десяти регионах ЮФО и СКФО 1 сентября введут запрет на розничную торговлю алкоголем
25 августа агентство «РИА Новости» сообщило, что в День знаний в десяти регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов будет действовать полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения вводят в профилактических целях, когда будут проходить массовые школьные мероприятия с участием несовершеннолетних.
В ЮФО купить спиртное 1 сентября не получится в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Адыгее, Калмыкии и Севастополе.
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При этом в Краснодарском крае и Крыму ограничения на продажу алкоголя 1 сентября не вводили.
В СКФО в праздник запрет на продажу спиртного будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.
В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне ограничения пока не вводили. Однако власти могут ввести их в отдельных муниципалитетах.
Всего по России розничную торговлю алкоголем в День знаний ограничили 60 регионов. Аналогичные запреты действуют в День защиты детей (1 июня) и День молодежи (последняя суббота июня).
Как писали Юга.ру, среднестатистический житель Краснодарского края с начала года выпил 56,7 литров алкоголя.