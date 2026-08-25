Атака БПЛА на Северский район: погибли два человека, повреждены дома, ж/д станция и НПЗ
Два человека погибли после падения обломков беспилотника в Северском районе
25 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Сильный удар пришелся по Северскому району.
Фрагменты беспилотника упали на территории железнодорожной станции Афипская. В результате происшествия погибли два человека. Еще двое получили травмы, им оказывают необходимую помощь.
БПЛА атаковали склад Ozon в Краснодаре:
Последствия атаки зафиксированы и в поселке Афипском. Там повреждения получили как минимум десять частных домов. В одном из них произошел пожар.
Кроме того, пожар произошел на территории расположенного в районе нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные подразделения и другие оперативные службы.
Напомним, в ночь на 24 августа Краснодар подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из дронов упали на частный детский центр. Стало известно о трех погибших детях.
Как писали Юга.ру, ночью 23 августа под Анапой из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина.