Атака БПЛА на Северский район: погибли два человека, повреждены дома, ж/д станция и НПЗ

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Два человека погибли после падения обломков беспилотника в Северском районе

25 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Сильный удар пришелся по Северскому району.

Фрагменты беспилотника упали на территории железнодорожной станции Афипская. В результате происшествия погибли два человека. Еще двое получили травмы, им оказывают необходимую помощь.

БПЛА атаковали склад Ozon в Краснодаре:

Последствия атаки зафиксированы и в поселке Афипском. Там повреждения получили как минимум десять частных домов. В одном из них произошел пожар.

Кроме того, пожар произошел на территории расположенного в районе нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные подразделения и другие оперативные службы.

Напомним, в ночь на 24 августа Краснодар подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из дронов упали на частный детский центр. Стало известно о трех погибших детях.

Как писали Юга.ру, ночью 23 августа под Анапой из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина.

Происшествия СВО Северский район смерть

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Атака БПЛА на Северский район: погибли два человека, повреждены дома, ж/д станция и НПЗ

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Атака БПЛА на Северский район: погибли два человека, повреждены дома, ж/д станция и НПЗ
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