Атака БПЛА на Северский район: погибли два человека, повреждены дома, ж/д станция и НПЗ

Два человека погибли после падения обломков беспилотника в Северском районе

Фрагменты беспилотника упали на территории железнодорожной станции Афипская. В результате происшествия погибли два человека. Еще двое получили травмы, им оказывают необходимую помощь.

Последствия атаки зафиксированы и в поселке Афипском. Там повреждения получили как минимум десять частных домов. В одном из них произошел пожар.

Кроме того, пожар произошел на территории расположенного в районе нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные подразделения и другие оперативные службы.

Напомним, в ночь на 24 августа Краснодар подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из дронов упали на частный детский центр. Стало известно о трех погибших детях.