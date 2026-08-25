Ozon отключит постоплату в 38 регионах России после атак БПЛА на склады 

Маркетплейс отключил постоплату, чтобы сократить число возвратов. На Кубани мера уже действует для части заказов

24 августа пресс-служба Ozon сообщила об отмене постоплаты заказов в 38 регионах России. Нововведение начнет действовать 28 августа и коснется продавцов, которые работают по модели FBO.

При модели FBO (Fulfillment by Ozon) маркетплейс берет на себя хранение, упаковку и отправку товаров со своих складов.

Такое решение маркетплейс принял на фоне атак БПЛА на склады. Оно должно сократить количество возвратов товаров и поддержать предпринимателей.

Отметим, что маркетплейс не уточнил, в каких именно регионах будут действовать новые правила. Однако 25 августа, за три дня до даты вступления нововведений в силу, редакторка Юга.ру попыталась оформить заказ с возможностью постоплаты и доставкой в один из пунктов выдачи Краснодара. В корзине находились товары из разных категорий, в том числе одежда, которую Ozon доставлял с возможностью примерки и последующей оплаты. Совершить покупку не удалось — маркетплейс потребовал оплатить товары сразу.