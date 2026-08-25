Ozon отключит постоплату в 38 регионах России после атак БПЛА на склады 

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Пункт выдачи заказов «Ozon» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Пункт выдачи заказов «Ozon» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Маркетплейс отключил постоплату, чтобы сократить число возвратов. На Кубани мера уже действует для части заказов

24 августа пресс-служба Ozon сообщила об отмене постоплаты заказов в 38 регионах России. Нововведение начнет действовать 28 августа и коснется продавцов, которые работают по модели FBO.

При модели FBO (Fulfillment by Ozon) маркетплейс берет на себя хранение, упаковку и отправку товаров со своих складов.

Такое решение маркетплейс принял на фоне атак БПЛА на склады. Оно должно сократить количество возвратов товаров и поддержать предпринимателей.

Отметим, что маркетплейс не уточнил, в каких именно регионах будут действовать новые правила. Однако 25 августа, за три дня до даты вступления нововведений в силу, редакторка Юга.ру попыталась оформить заказ с возможностью постоплаты и доставкой в один из пунктов выдачи Краснодара. В корзине находились товары из разных категорий, в том числе одежда, которую Ozon доставлял с возможностью примерки и последующей оплаты. Совершить покупку не удалось — маркетплейс потребовал оплатить товары сразу. 

Атака БПЛА на Северский район:

Также до 22 сентября Ozon отменит штрафы за отмену заказов по вине продавца, а также за просроченные отгрузки и некоторые другие нарушения. Это правило касается предпринимателей, работающих по модели FBS.

Модель FBS — схема работы, при которой продавец хранит товары на собственном складе, собирает и упаковывает поступившие заказы. Ozon в этом случае отвечает за их доставку.

Для поддержки бизнеса Ozon также не будет брать плату за размещение товаров на пострадавших складах, а бесплатно перевезет товары на другие объекты. Кроме того, маркетплейс отменит плату за инструмент продвижения «Оплата за заказ» и снизит комиссию за размещение товаров.

Напомним, в ночь на 24 августа БПЛА атаковали склад Ozon в Краснодаре. Логистический центр загорелся, сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. Также в ту ночь атаке подверглись склады маркетплейса в Невинномысске, Адыгейске и Махачкале.

Как писали Юга.ру, 24 августа жители разных районов Краснодара не смогли укрыться в убежищах во время атаки БПЛА — помещения были либо закрыты, либо отсутствовали вовсе.

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