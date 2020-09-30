8-километровая пробка образовалась на Восточном обходе Краснодара из-за ремонта дороги

Напомним, плотное движение на Восточном обходе наблюдалось уже с утра 29 сентября. К 13:00 затор растянулся на 9,5 км, а к вечеру 10-балльные пробки наблюдались не только на Восточном обходе, но и на улицах Уральской и Сормовской.

Причиной заторов стал ремонт Восточного обхода, который начался в тот же день. Как писали Юга.ру, работы будут вестись до 11 октября, в течение этого времени движение будет ограничено сначала по крайней правой полосе, затем по левой.

Между тем, утром 30 сентября на Восточном обходе продолжает держаться затор. В 6:40 длина пробка составляла 3,8 км, загруженность по направлению к Мачуги была 8 баллов. По данным сервиса «Яндекс.карты», в 8:30 Сормовская и Уральская встали в 9-балльных пробках.

К 9:00 затор на Восточном обходе, от улицы Восточной до Уральской, растянулся на 8 км. Загруженность в обоих направлениях — 10 баллов. На момент написания новости длина пробки не поменялась.

Очевидица, которая едет в этой части города на работу, сообщила порталу Юга.ру, что к 10:00 она находится в пробке уже 2,5 часа. Обычно дорога занимает у нее около 15 минут.