До 34 часов задержки: в аэропорту Сочи сохраняются серьезные сбои с вылетами

Аэропорт Сочи до сих пор не смог войти в график после многочасовых ограничений

Предыстория. 24 августа в 00:55 в аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА. Их сняли только спустя почти восемь часов, из-за чего задерживались 100 рейсов. 25 августа аэропорт Сочи не смог полностью вернуться к обычному расписанию после продолжительных ограничений на полеты. Во вторник воздушное пространство также временно закрывали — примерно на два с половиной часа. Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» сначала отменила рейс U6-322 в Екатеринбург, который должен был отправиться еще в понедельник в 19:50. Пассажирам вернули багаж, однако после снятия ограничений перевозчик принял решение все же выполнить рейс. В итоге самолет вылетел только в 05:11.

Ночью аэропорт продолжал обслуживать рейсы, которые должны были отправиться еще 23 и 24 августа. Одним из самых продолжительных переносов стал рейс FV-6125 в Тюмень. Его отправление задержалось примерно на 34 часа: вместо 23:10 воскресенья самолет вылетел только 25 августа в 09:40. Рейс FV-6125 по тому же направлению тоже перенесли примерно на 18 часов. Рейс FV-6941 в Новосибирск задерживается на 14 часов, а FV-6129 в Пермь — на 12 часов. Серьезные изменения коснулись и расписания на 25 августа. Рейс FV-6203 в Самару отстает от первоначального графика на 12 часов. Вылет FV-6699 в Челябинск перенесли на 11 часов. Рейс FV-6550 в Санкт-Петербург перенесли на 26 августа. Время отправления сдвинулось почти на 15 часов. На утро 26 августа перенесли несколько вечерних рейсов авиакомпании «Россия». Изменения затронули направления Новосибирск, Пермь, Омск и Уфу. Всего по данным на 11:00 на вылет задерживаются 27 рейсов, на прилет — 38 рейсов. На 26 августа перенесли рейсы из Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Перми.