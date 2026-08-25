До 34 часов задержки: в аэропорту Сочи сохраняются серьезные сбои с вылетами

Краснодарский край

Распечатать

  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Аэропорт Сочи до сих пор не смог войти в график после многочасовых ограничений

Предыстория. 24 августа в 00:55 в аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА. Их сняли только спустя почти восемь часов, из-за чего задерживались 100 рейсов. 

25 августа аэропорт Сочи не смог полностью вернуться к обычному расписанию после продолжительных ограничений на полеты. Во вторник воздушное пространство также временно закрывали — примерно на два с половиной часа.

Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» сначала отменила рейс U6-322 в Екатеринбург, который должен был отправиться еще в понедельник в 19:50. Пассажирам вернули багаж, однако после снятия ограничений перевозчик принял решение все же выполнить рейс. В итоге самолет вылетел только в 05:11.

Читайте также:

Ночью аэропорт продолжал обслуживать рейсы, которые должны были отправиться еще 23 и 24 августа. Одним из самых продолжительных переносов стал рейс FV-6125 в Тюмень. Его отправление задержалось примерно на 34 часа: вместо 23:10 воскресенья самолет вылетел только 25 августа в 09:40.

Рейс FV-6125 по тому же направлению тоже перенесли примерно на 18 часов. Рейс FV-6941 в Новосибирск задерживается на 14 часов, а FV-6129 в Пермь — на 12 часов.

Серьезные изменения коснулись и расписания на 25 августа. Рейс FV-6203 в Самару отстает от первоначального графика на 12 часов. Вылет FV-6699 в Челябинск перенесли на 11 часов.

Рейс FV-6550 в Санкт-Петербург перенесли на 26 августа. Время отправления сдвинулось почти на 15 часов.

На утро 26 августа перенесли несколько вечерних рейсов авиакомпании «Россия». Изменения затронули направления Новосибирск, Пермь, Омск и Уфу.

Всего по данным на 11:00 на вылет задерживаются 27 рейсов, на прилет — 38 рейсов.

На 26 августа перенесли рейсы из Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Перми.

Как писали Юга.ру, в России хотят снизить требования к авиакеросину для увеличения его производства.

Авиация Аэропорты СВО Сочи Транспорт

Новости

Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок. Какая ситуация на Кубани?
Ozon отключит постоплату в 38 регионах России после атак БПЛА на склады 
Десять регионов Юга запретят алкоголь 1 сентября. Что будет на Кубани? 
Новошахтинский НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки БПЛА
До 34 часов задержки: в аэропорту Сочи сохраняются серьезные сбои с вылетами
Женщина, изменившая моду. В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Коко Шанель

Лента новостей

Атака БПЛА на Северский район: погибли два человека, повреждены дома, ж/д станция и НПЗ
Сегодня, 08:04
Атака БПЛА на Северский район: погибли два человека, повреждены дома, ж/д станция и НПЗ
«Работающая сирена — не экстренный случай»
Вчера, 16:50
«Работающая сирена — не экстренный случай»
Жители Краснодара пожаловались на закрытые укрытия или их отсутствие
КРТ для МЖК
Вчера, 15:00
КРТ для МЖК
Что построят на месте Краснодарского масложиркомбината?

Реклама на сайте