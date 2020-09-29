В Краснодаре Восточный обход снова встал в 10-балльную пробку из-за дорожных работ

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» уже с 11:00 плотное движение зафиксировали на Восточном обходе к Мачуги — 9 баллов, что на 8 выше обычного. В пробке длиной 4,9 км можно было потерять 54 минуты.

Позже протяженность затора составила уже 6,6 км и достигла улицы Уральской — к 12:00 загруженность дороги из центра была 9 баллов, что на 6 выше обычного. Уже к 13:00 10-балльная пробка на Восточном обходе растянулась на 9,5 км, в ней можно было протерять 2 часа 14 минут. По данным на 16:30, 10-балльные пробки сохраняются на Восточном обходе, улицах Уральской и Сормовской.

В краснодарском паблике «Туподар» местные жители рассказали, что пробка образовалась из-за дорожных работ на пересечении Восточного обхода и Уральской. Специалисты в очередной раз начали ремонтировать мост, однако, по словам очевидцев, на месте практически никого нет.

«Люди жалуются, что рабочих и работ там кот наплакал, мол, двое работяг лопатами скребут для виду и все. В общем, лучше ездить через город или не ездить вообще», — сказано в посте.