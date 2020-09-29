В Краснодаре Восточный обход снова встал в 10-балльную пробку из-за дорожных работ
В Краснодаре 29 сентября из-за дорожных работ образовалась пробка протяженностью 9,5 км
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» уже с 11:00 плотное движение зафиксировали на Восточном обходе к Мачуги — 9 баллов, что на 8 выше обычного. В пробке длиной 4,9 км можно было потерять 54 минуты.
Позже протяженность затора составила уже 6,6 км и достигла улицы Уральской — к 12:00 загруженность дороги из центра была 9 баллов, что на 6 выше обычного. Уже к 13:00 10-балльная пробка на Восточном обходе растянулась на 9,5 км, в ней можно было протерять 2 часа 14 минут. По данным на 16:30, 10-балльные пробки сохраняются на Восточном обходе, улицах Уральской и Сормовской.
В краснодарском паблике «Туподар» местные жители рассказали, что пробка образовалась из-за дорожных работ на пересечении Восточного обхода и Уральской. Специалисты в очередной раз начали ремонтировать мост, однако, по словам очевидцев, на месте практически никого нет.
«Люди жалуются, что рабочих и работ там кот наплакал, мол, двое работяг лопатами скребут для виду и все. В общем, лучше ездить через город или не ездить вообще», — сказано в посте.
Кроме того, необычно плотное движение зафиксировали на Тургеневском шоссе в сторону центра: 6 баллов, что на 5 выше обычного.
Таким образом, наиболее загруженными дорогами в середине дня стали: Восточный обход к Ростовскому шоссе (8 баллов), Восточный обход к Мачуги (10 баллов), Уральская улица из центра (9 баллов), Сормовская улица из центра (8 баллов).
Крупнейшими пробками сегодня были:
- 16:29, Восточный обход от 1326 километра до улицы Уральской протяженностью 9,5 км. Пробка продержалась 30 минут.
- 14:05, Восточный обход от улицы Адыгейской до Богатырской длиной 9,1 км. Пробка продержалась 5 часов 10 минут.
- 8:45, улица Дзержинского от улицы Александра Покрышкина до Морской длиной 5,7 км. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 7:49, улица Российская от Проточной до 40 лет Победы протяженностью 5 км. Пробка продержалась 50 минут.
- 8:33, улица Красных Партизан от Заполярной до Каляева длиной 4,1 км. Пробка продержалась 1 час 50 минут.
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