Новошахтинский НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки БПЛА
В ночь на 25 августа Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки БПЛА
25 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Силы ПВО отражали беспилотники в Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах.
В Каменском районе произошло возгорание леса на площади 4,5 га. Пострадавших нет. В Красносулинском районе загорелась сухая трава.
«Работающая сирена — не экстренный случай»:
В Новошахтинске падение обломков беспилотников привело к повреждению четырех частных домов. В них выбиты стекла, повреждены кровля и двери. По предварительным данным, жители не пострадали.
Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения, из-за чего НПЗ приостановил работу.
Завод открылся в 2009 году. Позволяет перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. На предприятии выпускают нафту, газойли, гудрон и другую продукцию.
Как писали Юга.ру, 25 августа два человека погибли после падения обломков беспилотника в Северском районе.