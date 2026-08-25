Новошахтинский НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки БПЛА

Ростовская область

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  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В ночь на 25 августа Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки БПЛА

25 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Силы ПВО отражали беспилотники в Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах.

В Каменском районе произошло возгорание леса на площади 4,5 га. Пострадавших нет. В Красносулинском районе загорелась сухая трава. 

«Работающая сирена — не экстренный случай»:

В Новошахтинске падение обломков беспилотников привело к повреждению четырех частных домов. В них выбиты стекла, повреждены кровля и двери. По предварительным данным, жители не пострадали.

Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения, из-за чего НПЗ приостановил работу.

Завод открылся в 2009 году. Позволяет перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. На предприятии выпускают нафту, газойли, гудрон и другую продукцию.

Как писали Юга.ру, 25 августа два человека погибли после падения обломков беспилотника в Северском районе.

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Новошахтинский НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки БПЛА
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