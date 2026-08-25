Новошахтинский НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки БПЛА

В ночь на 25 августа Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки БПЛА

В Каменском районе произошло возгорание леса на площади 4,5 га. Пострадавших нет. В Красносулинском районе загорелась сухая трава.

25 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил , что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Силы ПВО отражали беспилотники в Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах.

В Новошахтинске падение обломков беспилотников привело к повреждению четырех частных домов. В них выбиты стекла, повреждены кровля и двери. По предварительным данным, жители не пострадали.

Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения, из-за чего НПЗ приостановил работу.

Завод открылся в 2009 году. Позволяет перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. На предприятии выпускают нафту, газойли, гудрон и другую продукцию.