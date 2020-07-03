На Восточном обходе Краснодара образовалась 11-километровая пробка

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

Днем 3 июля скопился затор на востоке Краснодара, его длина — более 10 км

Пробка скопилась от улицы Уральской до развязки возле аула Тугургой. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина затора на 14:00 составляет 11,4 км. Сейчас движение на этом участке возможно со скоростью 3-10 км/ч. Отследить дальнейшую ситуацию можно на карте пробок.

Читайте также:

Отметим, что на Восточном обходе продолжают вести работы по возведению двух развязок: около поселка Тлюстенхабль и возле аула Тугургой. На первом мосту открыли основной ход движения еще в феврале. Кроме того, на развязке около Тугургоя сейчас открыты два съезда. Тем не менее полноценного ввода в эксплуатацию не было, ремонтные работы на участках продолжаются.

Дороги Краснодар Пробки Ремонт дорог Строительство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани назначили нового министра физической культуры и спорта
Казаки Адыгеи примут участие в выборах атамана Кубанского казачьего войска
В Адыгее после карантина по коронавирусу открыли роддом
На Кубани скончались еще два человека с COVID-19, один из них — 52-летний краснодарец
«Просим уважать труд основателей и сотрудников». Команда Галицкого напомнила о запрете купания в водоемах парка «Краснодар»
На Восточном обходе Краснодара образовалась 11-километровая пробка

Лента новостей

Статьи

Тест по географии

Есть ли у вас шансы на ЕГЭ?

Статьи

Дикое счастье

Что такое отдых на «генеральских пляжах» в Крыму

Статьи

Кто такой Денис Кацыв

30 фактов о бизнесмене и его карьере

Реклама на портале