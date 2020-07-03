На Восточном обходе Краснодара образовалась 11-километровая пробка

Пробка скопилась от улицы Уральской до развязки возле аула Тугургой. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина затора на 14:00 составляет 11,4 км. Сейчас движение на этом участке возможно со скоростью 3-10 км/ч. Отследить дальнейшую ситуацию можно на карте пробок.

Отметим, что на Восточном обходе продолжают вести работы по возведению двух развязок: около поселка Тлюстенхабль и возле аула Тугургой. На первом мосту открыли основной ход движения еще в феврале. Кроме того, на развязке около Тугургоя сейчас открыты два съезда. Тем не менее полноценного ввода в эксплуатацию не было, ремонтные работы на участках продолжаются.