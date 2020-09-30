Краснодарцы пожаловались, что Восточный обход ремонтировали всего два человека. «Автодор» объяснил, что рабочие опоздали из-за пробок

Напомним, накануне на Восточном обходе с самого утра образовался затор: к 13:00 он растянулся на 9,5 км, а к вечеру 10-балльные пробки наблюдались и на улицах Уральской и Сормовской. Причиной загруженности дорог стал ремонт Восточного обхода, который начался в тот же день. Утром 30 сентября в восточной части Краснодара ситуация с пробками осталась прежней: с самого утра водителям пришлось стоять в 8-километровой пробке.

В пресс-службе администрации Красноадара 30 сентября рассказали, что работы на участке планируют выполнить в два этапа. До 4 октября на крайней правой полосе заменят гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие. Для движения будет открыта левая полоса. С 6 по 11 октября отремонтируют левую полосу, автомобили на это время пустят по правой.

По словам мэрии, рабочие трудятся в дневную и ночную смены. Днем на Восточном обходе работают семь человек, в ночь заступят шесть рабочих. С 1 октября бригаду увеличат до 11 человек. При этом люди жаловались, что реально на объекте было всего два специалиста. В «Автодоре» объяснили, что сегодня в 8:00 при пересменке случилась накладка: из-за пробок бригада опоздала на два часа и приехала после 10:00.

«Это гарантийный ремонт путепровода, который проводится для устранения дефектов и обеспечения безопасности движения. Дорожники постараются ускорить работы, но в тех рамках, в которых позволяет технология данного ремонта. Сегодня в территориальном управлении ГК пройдет совещание с подрядчиками по этому поводу», — прокомментировали в пресс-службе ГК «Автодор».