Болельщики ФК «Краснодар» смогут посещать матчи Лиги Чемпионов

Краснодарский край, Вся Россия

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1 октября УЕФА разрешил болельщикам, в том числе попавшего в групповой турнир Лиги чемпионов ФК «Краснодар», посещать домашние игры клубов

Напомним, ФК «Краснодар» в двух играх плей-офф Лиги чемпионов одержал победу над греческим ФК ПАОК и впервые вышел в групповой этап турнира. 1 октября прошла жеребьевка, соперниками «быков» в группе стали «Челси», «Севилья» и «Ренн».

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Вечером того же дня УЕФА одобрил возвращение на трибуны 30% болельщиков от общей вместимости стадиона — при условии, что это разрешат местные власти. Организация приняла такое решение после успешного проведения матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября. Если местные власти установили меньший лимит посещения, то в играх будет действовать он, уточнили в пресс-службе УЕФА.

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Решение вступит в силу с 5 октября. При этом болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до соответствующего решения. Зрители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, необходимость иных мер — например, ношения масок — будут устанавливать локальные власти.

Напомним, в июне в России возобновили Российскую премьер-лигу с заполняемостью трибун не более 10%. В конце августа лимит посещения спортивных состязаний в регионе увеличился до 30%.

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