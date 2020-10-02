Болельщики ФК «Краснодар» смогут посещать матчи Лиги Чемпионов

1 октября УЕФА разрешил болельщикам, в том числе попавшего в групповой турнир Лиги чемпионов ФК «Краснодар», посещать домашние игры клубов

Напомним, ФК «Краснодар» в двух играх плей-офф Лиги чемпионов одержал победу над греческим ФК ПАОК и впервые вышел в групповой этап турнира. 1 октября прошла жеребьевка, соперниками «быков» в группе стали «Челси», «Севилья» и «Ренн».

Вечером того же дня УЕФА одобрил возвращение на трибуны 30% болельщиков от общей вместимости стадиона — при условии, что это разрешат местные власти. Организация приняла такое решение после успешного проведения матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября. Если местные власти установили меньший лимит посещения, то в играх будет действовать он, уточнили в пресс-службе УЕФА.

Решение вступит в силу с 5 октября. При этом болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до соответствующего решения. Зрители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, необходимость иных мер — например, ношения масок — будут устанавливать локальные власти.

Напомним, в июне в России возобновили Российскую премьер-лигу с заполняемостью трибун не более 10%. В конце августа лимит посещения спортивных состязаний в регионе увеличился до 30%.