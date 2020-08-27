На Кубани разрешили проводить спортивные мероприятия и чемпионаты

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, последний раз его продлевали до 3 сентября. Сейчас он включает в себя запрет на любые мероприятия с участием более 100 человек, а также работу развлекательных объектов (аттракционы, кинотеатры и так далее).

При этом 21 июня в России, и в том числе на Кубани, возобновили Российскую футбольную премьер-лигу. Однако тогда был установлен регламент, согласно которому заполняемость мест на трибунах не должна превышать 10%.

26 августа в пресс-службе администрации края сообщили, что с этого дня в крае снимаются ограничения на проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий.

Теперь в регионе можно проводить чемпионаты и первенства России, этапы кубков России и другие мероприятия, которые включены в календарный план Минспорта РФ и минспорта региона. При этом, как добавил министр физической культуры и спорта края Алексей Чернов, в расписание соревнований не будут добавлять те мероприятия, которые отменили из-за коронавируса в период с марта по август.