На Кубани разрешили проводить спортивные мероприятия и чемпионаты

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 26 августа изменились ограничительные меры в период распространения коронавируса

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, последний раз его продлевали до 3 сентября. Сейчас он включает в себя запрет на любые мероприятия с участием более 100 человек, а также работу развлекательных объектов (аттракционы, кинотеатры и так далее).

При этом 21 июня в России, и в том числе на Кубани, возобновили Российскую футбольную премьер-лигу. Однако тогда был установлен регламент, согласно которому заполняемость мест на трибунах не должна превышать 10%.

26 августа в пресс-службе администрации края сообщили, что с этого дня в крае снимаются ограничения на проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий.

Теперь в регионе можно проводить чемпионаты и первенства России, этапы кубков России и другие мероприятия, которые включены в календарный план Минспорта РФ и минспорта региона. При этом, как добавил министр физической культуры и спорта края Алексей Чернов, в расписание соревнований не будут добавлять те мероприятия, которые отменили из-за коронавируса в период с марта по август.

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Еще одно изменение касается количества человек, которые могут посещать соревнования по командным видам спорта. Теперь трибуны могут посещать до 30% зрителей. В администрации добавили, что планируют измерять температуру участникам и персоналу, тестировать их на COVID-19 и предоставлять условия для обработки рук. Также власти хотят следить за использованием средств индивидуальной защиты зрителями.

Как писали Юга.ру, накануне стало известно, что в Сочи в конце сентября проведут «Формулу-1».

Коронавирус Министерство спорта РФ

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