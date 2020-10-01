Галицкий, Мусаев и другие прокомментировали выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов

30 сентября ФК «Краснодар» одержал победу в матче с ПАОК и впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Вот как в России отреагировали на это

Напомним, 22 сентября «Краснодар» встретился дома с греческим ФК ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 2:1. В ответной игре в Салониках черно-зеленые обыграли ПАОК с тем же счетом. Таким образом, ФК «Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов .

1 октября определились все участники группового раунда Лиги чемпионов, при жеребьевке ФК «Краснодар» попал в третью корзину. Отметим, что впервые Россию будут представлять сразу три команды: помимо «Краснодара» в турнире примут участие московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал победу над ПАОК и выход в групповой этап ЛЧ историческим событием не только для клуба, но и для всего города, написал RT.

«Мы счастливы, что смогли выйти в групповой этап. Это историческая победа для нашего города и для нашего клуба, которому не так много лет. Понимали, что будет тяжелый матч, у нас были кадровые трудности. Некоторые футболисты вышли на игру с травмами. Чаще всего мы играем в красивый футбол, но невозможно добиваться больших побед без характера, без команды», — сказал Мусаев.

Нападающий Маркус Берг поделился, что всю жизнь хотел сыграть в ЛЧ. «В таких играх все сводится к выживанию. Тут не думаешь о том, где у тебя что болит. Это схватка, которую ты не хочешь пропустить, если только у тебя нога не сломана. Если ты способен выйти на поле, то должен выйти на него и биться, чтобы достичь больших результатов. Я ждал этого на протяжении очень долгого времени, всю свою карьеру! Так что я очень рад и горжусь всей командой», — сказал шведский форвард.

Вратарь Матвей Сафонов рассказал, что «быки» шли к цели не один сезон, теперь же мечта футболистов и болельщиков исполнилась. «В первом тайме я не почувствовал ничего особенного. Мне тяжелее дался второй, когда пошел навал, мы забили и пропустили, стало эмоционально тяжело. Но хорошо, что забили второй мяч. Думаю, тогда ПАОК понял, что больше у него шансов нет», — добавил Сафонов.

С победой черно-зеленых поздравил в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Поздравляю футбольный клуб "Краснодар" и всех болельщиков с поистине исторической победой и выходом в групповой этап Лиги Чемпионов», — написал Кондратьев.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в своем телеграме поздравил ФК «Краснодар» с выходом в групповой этап ЛЧ. Он также отметил победу «Локомотив-Кубань» над «Антверп Джайантс» в матче Кубка Европы. «Скоро мы увидим, как выглядит Лига Чемпионов! Поздравляю "Краснодар" и Сергея Николаевича [Галицкого, — прим.] с выходом в групповой этап ЛЧ! Первый, но точно не последний раз. И поздравления "Локо", который в тот же вечер выиграл стартовый матч Еврокубка», — написал Первышов.