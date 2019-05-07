«Нужно время, чтобы осознать и принять». Минприроды готовится запретить пластиковую посуду
Министерство природных ресурсов и экологии России готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство поддерживает мировую тенденцию за сокращение загрязнения окружающей среды и использования пластика, сообщило 7 мая РИА «Новости».
«Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал Кобылкин.
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Как сообщали Юга.ру, в январе более 25 крупных международных компаний объявили о создании Альянса по борьбе с загрязнением пластиком.
В марте Европарламент поддержал запрет продажи на территории Евросоюза одноразовой пластиковой посуды к 2021 году, напомнил RT.
В апреле в Сочи открыли футбольное поле, сделанное из 50 тыс. пластиковых стаканов, которые собрали на стадионах и фестивалях болельщиков после чемпионата мира по футболу — 2018.
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