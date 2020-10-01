«Автодор» решил ежедневно контролировать ремонт на Восточном обходе Краснодара

Краснодарский край

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«Автодор» 1 октября рассказал, что наряд по контролю будет ежедневно проверять ремонт дороги на Восточном обходе Краснодара

На Восточном обходе, улицах Уральской и Сормовской с 29 сентября наблюдались 10-балльные пробки. Причиной загруженности дорог стал ремонт Восточного обхода, который начался в тот же день. Утром 30 сентября в восточной части Краснодара ситуация с пробками осталась прежней: с самого утра водителям пришлось стоять в 8-километровой пробке.

Позже «Автодор» объяснил, что утром при пересменке случилась накладка: из-за пробок бригада опоздала на два часа.

Специалисты «Автодора» накануне провели совещание и решили, что с 1 октября наряд по контролю будет каждый день проверять качество выполненных работ и соблюдение технологических сроков.

В компании напомнили, что дорожные работы на Восточном обходе идут круглосуточно — в дневную и ночную смены. Для ускорения темпов с 1 октября численность дневной бригады увеличили с 7 до 11 человек. Ночью работают 6 дорожников.

Автомобили Краснодар Пробки Ремонт дорог

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