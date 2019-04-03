Суд признал право производителей Адыгеи выпускать адыгейский сыр по ГОСТу и ТУ

Молзаводы Адыгеи 2 апреля выиграли очередное судебное разбирательство по защите своего исключительного права на производство и наименование адыгейского сыра

Московский городской суд 2 апреля оставил в силе решение Кунцевского районного суда Москвы от 20 ноября 2018 года, который отклонил жалобу частного потребителя о недостатках товара «Сыр адыгейский». Суть претензий заключалась в том, что адыгейские сыроделы производят адыгейский сыр не по технологии, заявленной в НМПТ (наименование места происхождения товара), а по ГОСТу и ТУ (техническим условиям), а значит, они не могут называть свой продукт «Адыгейский сыр». «Подчеркну, ГОСТ и ТУ — это технологии, по которым производится товар. А НМПТ — это уже исключительное интеллектуальное право на использование этого обозначения продукции», — прокомментировала порталу Юга.ру юрисконсульт Анастасия Черносмага.

По ее словам, действующее федеральное законодательство не ограничивает правообладателей бренда «Адыгейский сыр» в выборе технологии производства сыра. В результате в Кунцевском районном суде, а затем и в апелляции Московского горсуда поддержали позицию производителей Адыгеи в том, что при наличии НМПТ они имеют право при производстве адыгейского сыра использовать как ГОСТ, так и ТУ. При этом современные технологии позволяют сохранять древние традиции и особые свойства адыгейского сыра, произведенного в республике. «Согласно позиции Верховного суда РФ, (…) наличие технических требований к товару, производимому под определенным наименованием мест происхождения товара, не может исключать само существование НМПТ», — отметила Анастасия Черносмага. По ее словам, в судебных разбирательствах также не выявили нарушения технологии производства адыгейского сыра производителями из Адыгеи.

Юрисконсульт также указала на неправильность заявлений ЗАО «Умалат» о том, что ГОСТ, которым регулируется технология производства адыгейского сыра, дает право использовать название «Адыгейский сыр». «ГОСТ 32263-2013 называется "Сыры мягкие. Технические условия", а не "Адыгейский сыр. Технические условия". Более того, в самом ГОСТе прописано, что в маркировке должно быть указано "Сыр мягкий" и любое придуманное наименование. То есть без наличия свидетельства № 74 предприятия не могут называть свой товар адыгейским сыром», — пояснила Черносмага. Она уточнила, что адыгейские производители продолжают отстаивать свое исключительное право на НМПТ «Сыр Адыгейский». 28 марта они подали в Суд по интеллектуальным правам РФ кассационную жалобу на решение Брянского арбитражного суда.