Брянский суд поддержал производителей сыра из Адыгеи
Брянский суд 30 июня вынес решение в пользу производителей адыгейского сыра из Адыгеи
Брянский суд поддержал требования адыгейских производителей к ЗАО «Умалат» о незаконном использовании НМПТ «Сыр Адыгейский», сообщила порталу Юга.ру юрисконсульт союза производителей адыгейского сыра Анастасия Черносмага.
«Сегодня Брянский суд впервые встал на нашу сторону и согласился с доводами производителей Адыгеи о том, что компания "Умалат" не имеет права производить сыр под названием "Адыгейский сыр". В связи с чем удовлетворил требования о взыскании с "Умалат" компенсации», — рассказала Черносмага.
Напомним, в 2018 году Верховный суд РФ оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. В марте Арбитражный суд Брянской области разрешил местному производителю — компании «Умалат» — выпускать такой сыр, заявив, что это не нарушает исключительные права производителей из Адыгеи на поставку этого товара.
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2 апреля 2019 года, молзаводы Адыгеи выиграли очередное судебное разбирательство по защите своего исключительного права на производство и наименование адыгейского сыра. Суд отклонил иск брянского «Умалата» к Минсельхозу РФ об адыгейском сыре.
В июне 2019 год суд по интеллектуальным правам отменил решения брянского суда и признал за производителями Адыгеи исключительное право на использование наименования «адыгейский сыр». Сейчас в России девять производителей получили свидетельство № 74 и имеют законное право выпускать адыгейский сыр, все они находятся на территории Адыгеи.
По итогам 2019 года предприятиями молочной отрасли произведено 17,2 тыс. тонн сыров и сырных продуктов, что составляет 126,3 % к уровню 2018 года. Из них произведено более 4 тыс. 228 тонн адыгейского сыра, за 1 квартал 2020 года выпущено более 1 тыс. 344 тонн адыгейского сыра, сообщили порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи.
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