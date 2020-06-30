Брянский суд поддержал производителей сыра из Адыгеи

Брянский суд поддержал требования адыгейских производителей к ЗАО «Умалат» о незаконном использовании НМПТ «Сыр Адыгейский», сообщила порталу Юга.ру юрисконсульт союза производителей адыгейского сыра Анастасия Черносмага.

«Сегодня Брянский суд впервые встал на нашу сторону и согласился с доводами производителей Адыгеи о том, что компания "Умалат" не имеет права производить сыр под названием "Адыгейский сыр". В связи с чем удовлетворил требования о взыскании с "Умалат" компенсации», — рассказала Черносмага.

Напомним, в 2018 году Верховный суд РФ оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. В марте Арбитражный суд Брянской области разрешил местному производителю — компании «Умалат» — выпускать такой сыр, заявив, что это не нарушает исключительные права производителей из Адыгеи на поставку этого товара.