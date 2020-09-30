На Кубани режим повышенной готовности продлили до 16 октября

Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать в Краснодарском крае 15 марта, его уже неоднократно продлевали. Параллельно с ним 31 марта ввели карантин, который закончился 21 июня.

В пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что режим будет действовать до 16 октября. В регионе сохранят масочный режим и ряд других ограничений. Кроме того, жителям старше 65 лет, а также людям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями вновь рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.

В крае по-прежнему запрещены зрелищные, развлекательные, деловые и культурные мероприятия, если число участников превышает 100 человек. При этом с конца августа власти разрешили проводить спортивные мероприятия.

Напомним, к 30 сентября на Кубани коронавирус официально подтвердили у 13 тыс. 987 человек. Из больниц уже выписали 10 тыс. 519 пациентов. Общее число летальных случаев достигло 278. Еще 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.