Пик заболеваемости коронавирусом в России может наступить через две недели — эксперт

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА «Новости» , что есть три сценария развития событий, связанных с коронавирусом в России.

По его мнению, в лучшем случае в стране показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю пойдет на спад. Однако «самый вероятный сценарий», что пик пандемии наступит через 2-3 недели. Также пик заболеваемости может случиться в начале ноября. Это, по словам Тавадяна, худший вариант.

Эксперт отметил, что введение строгих мер изоляции и карантина бессмысленно — чтобы ограничения были эффективны, их должны соблюдать 80% населения, а такого результата не удастся достигнуть, написал RT .

Напомним, в России за последние сутки зарегистрировали 8 тыс. 232 больных коронавирусом, скончались 160 пациентов. Всего за время пандемии в стране COVID-19 заразились 1 млн 167 тыс. 805 человек, из них 20 тыс. 545 умерли. На Кубани известно о 13 тыс. 888 случаях инфицирования и 277 летальных случаях.

В то же время, как заявил 28 сентября представитель ВОЗ, официальные данные по смертности от коронавируса в мире могут быть ниже реальных.