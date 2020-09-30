На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 99 человек

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Южная Осетия, Крым, Вся Россия

Распечатать

Оперштаб Краснодарского края 30 сентября сообщил о 99 новых случаях коронавируса в регионе и одном летальном исходе

В федеральном оперштабе 30 сентября сообщили, что в России за последние сутки выявили 8 тыс. 481 случай коронавируса в 84 регионах. Как уточнил RT, из числа всех новых пациентов только 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, общее число больных COVID-19 в России достигло 1 млн 176 тыс. 286 человек.

За весь период пандемии скончались 20 тыс. 722 пациентов, в том числе 177 за последние сутки. Полностью выздоровели 958 тыс. 257 человек (+5 тыс. 858 за сутки).

Больше всего заболевших зарегистировали в Москве (+2 тыс. 308), Санкт-Петербурге (+276) и Московской области (+222).

Читайте также:

На юге России и в регионах Северного Кавказа новые случаи COVID-19 распределились так: Ростовская область — 198, Ставропольский край — 148, Краснодарский край — 99, Крым — 87, Дагестан — 82, Карачаево-Черкессия — 74, Кабардино-Балкария — 50, Ингушетия — 48, Северная Осетия — 34, Адыгея — 29, Севастополь — 23, Чечня — 4.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, среди заболевших 53 женщины и 46 мужчин. Возраст пациентов от 5 до 94 лет. В Краснодаре коронавирус выявили у 12 детей, еще три ребенка заболели в Новороссийске.

Статистика новых случаев COVID-19 по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 46;
  • в Сочи — 7;
  • в Новороссийске — 6;
  • в Кущевском районе — 5;
  • в Белореченском и Северском районах — по 4;
  • в Усть-Лабинском, Темрюкском, Красноармейском районах и в Горячем Ключе — по 3;
  • в Апшеронском, Крымском, Славянском районах — по 2;
  • в Староминском, Курганинском, Тихорецком, Лабинском, Абинском, Ленинградском, Ейском, Тбилисском районах и в Армавире — по 1.

Всего к 30 сентября в региональные медучреждения с подозрением на COVID-19 обратились 49 тыс. 226 человек. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 5 тыс. 770 кубанцев.

Читайте также:

В лабораториях края провели 1 млн 74 тыс. 15 исследований на коронавирус. Диагноз официально подтвердился у 13 тыс. 987 человек. Из больниц с выздоровлением выписано 10 тыс. 519 пациентов. За последние сутки в крае скончался один человек с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 278. Еще 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.

Показатель заболеваемости составляет 246,4 случаев на 100 тыс. населения Кубани.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В России профсоюзы выступили за отмену накопительной части пенсии
Минобр Кубани рассказал, сколько будут длиться осенние каникулы в школах
На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 99 человек
8-километровая пробка образовалась на Восточном обходе Краснодара из-за ремонта дороги
В Туапсе после уличной поножовщины и стрельбы погиб мужчина
На Кубани в 2020 году пропали без вести 356 человек

Лента новостей

Статьи

От слова «супер»

7 рецептов идеальных крем-супов

Статьи

Аватар, дракон, самолет

«Пятёрочка» и LEGO® запустили совместную акцию

Статьи Партнерский

Челябинский метеорит и чайная церемония по-бурятски

Гид по этнокомплексу «Моя Россия» курорта «Роза Хутор»

Реклама на портале