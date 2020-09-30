На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 99 человек
Оперштаб Краснодарского края 30 сентября сообщил о 99 новых случаях коронавируса в регионе и одном летальном исходе
В федеральном оперштабе 30 сентября сообщили, что в России за последние сутки выявили 8 тыс. 481 случай коронавируса в 84 регионах. Как уточнил RT, из числа всех новых пациентов только 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, общее число больных COVID-19 в России достигло 1 млн 176 тыс. 286 человек.
За весь период пандемии скончались 20 тыс. 722 пациентов, в том числе 177 за последние сутки. Полностью выздоровели 958 тыс. 257 человек (+5 тыс. 858 за сутки).
Больше всего заболевших зарегистировали в Москве (+2 тыс. 308), Санкт-Петербурге (+276) и Московской области (+222).
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На юге России и в регионах Северного Кавказа новые случаи COVID-19 распределились так: Ростовская область — 198, Ставропольский край — 148, Краснодарский край — 99, Крым — 87, Дагестан — 82, Карачаево-Черкессия — 74, Кабардино-Балкария — 50, Ингушетия — 48, Северная Осетия — 34, Адыгея — 29, Севастополь — 23, Чечня — 4.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, среди заболевших 53 женщины и 46 мужчин. Возраст пациентов от 5 до 94 лет. В Краснодаре коронавирус выявили у 12 детей, еще три ребенка заболели в Новороссийске.
Статистика новых случаев COVID-19 по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 46;
- в Сочи — 7;
- в Новороссийске — 6;
- в Кущевском районе — 5;
- в Белореченском и Северском районах — по 4;
- в Усть-Лабинском, Темрюкском, Красноармейском районах и в Горячем Ключе — по 3;
- в Апшеронском, Крымском, Славянском районах — по 2;
- в Староминском, Курганинском, Тихорецком, Лабинском, Абинском, Ленинградском, Ейском, Тбилисском районах и в Армавире — по 1.
Всего к 30 сентября в региональные медучреждения с подозрением на COVID-19 обратились 49 тыс. 226 человек. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 5 тыс. 770 кубанцев.
В лабораториях края провели 1 млн 74 тыс. 15 исследований на коронавирус. Диагноз официально подтвердился у 13 тыс. 987 человек. Из больниц с выздоровлением выписано 10 тыс. 519 пациентов. За последние сутки в крае скончался один человек с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 278. Еще 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.
Показатель заболеваемости составляет 246,4 случаев на 100 тыс. населения Кубани.
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