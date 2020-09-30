На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 99 человек

Оперштаб Краснодарского края 30 сентября сообщил о 99 новых случаях коронавируса в регионе и одном летальном исходе

В федеральном оперштабе 30 сентября сообщили, что в России за последние сутки выявили 8 тыс. 481 случай коронавируса в 84 регионах. Как уточнил RT, из числа всех новых пациентов только 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, общее число больных COVID-19 в России достигло 1 млн 176 тыс. 286 человек .

За весь период пандемии скончались 20 тыс. 722 пациентов, в том числе 177 за последние сутки. Полностью выздоровели 958 тыс. 257 человек (+5 тыс. 858 за сутки).