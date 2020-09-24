Проект Галицкого по реставрации кинотеатра «Аврора» в Краснодаре номинировали на национальную премию

Напомним, кинотеатр находится на реконструкции с 2015 года. На ремонт планировалось выделить 134 млн рублей в рамках программы «Краснодару — столичный облик». Однако программу закрыли, и в марте 2016 года работы приостановили из-за отсутствия финансирования. В сентябре 2016 года власти объявили о заморозке проекта.

В 2017 году администрация города решила также расторгнуть контракт с прежним подрядчиком, поскольку вместо косметических работ он повредил несущие конструкции. В то же время стало известно, что предприниматель Сергей Галицкий готов на условиях государственно-частного партнерства (концессионного соглашения) финансировать реконструкцию кинотеатра. После того, как в 2018 году через суд удалось расторгунть контракт с прежним исполнителем, компания Галицкого «Инвестстрой» подала документы о намерении восстановить «Аврору». В мае 2019 года администрация города и компания заключили концессионное соглашение. Сообщалось, что на сохранение кинотеатра направят 2,8 млрд рублей и что на протяжении первых полутора лет будут идти проектные работы. Завершить работы планируется к концу 2024 года.