Власти Краснодара объяснили, на кого рассчитаны пандусы в переходе под Старокубанским кольцом

В администрации Краснодара 25 сентября прокомментировали ситуацию со спусками в отремонтированных подземных переходах под Старокубанским кольцом

Напомним, в мае начался капремонт системы подземных переходных переходов, которую построили в 80-х годах прошлого века под кольцом на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской. В середине сентября основная часть работ была завершена, а к концу месяца власти города планировали установить пандусы на всех десяти переходах. 25 сентября в паблике «Туподар» опубликовали видео, на котором краснодарский урбанист Константин Трудик попытался спуститься на инвалидном кресле по одному из новых пандусов и упал, не удержавшись на крутом спуске.

После этого в администрации Краснодара объяснили, как устроены пандусы в этом пешеходном переходе. Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков акцентировал, что в переходе провели капремонт, а не реконструкцию, предполагающую изменение объекта или его перестройку. По его словам, переход был построен по устаревшим нормативам, поэтому спуски в нем невозможно сделать более плавными или установить там подъемники. «Для этого нужно выполнить реконструкцию перехода, перед этим — провести проектно-изыскательские работы. Только на разработку такого проекта, не говоря уже о самой реконструкции, понадобятся достаточно серьезные средства. Конечно, мы понимаем, что для маломобильных горожан нужны более комфортные спуски, будем искать возможности для их реконструкции», — сказал Евгений Беляков.

Он уточнил, что эти пандусы в первую очередь предназначены для велосипедистов и детских колясок. Маломобильные граждане смогут воспользоваться пандусами только при помощи сопровождающего.