Власти Краснодара объяснили, на кого рассчитаны пандусы в переходе под Старокубанским кольцом

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 25 сентября прокомментировали ситуацию со спусками в отремонтированных подземных переходах под Старокубанским кольцом

Напомним, в мае начался капремонт системы подземных переходных переходов, которую построили в 80-х годах прошлого века под кольцом на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской. В середине сентября основная часть работ была завершена, а к концу месяца власти города планировали установить пандусы на всех десяти переходах.

25 сентября в паблике «Туподар» опубликовали видео, на котором краснодарский урбанист Константин Трудик попытался спуститься на инвалидном кресле по одному из новых пандусов и упал, не удержавшись на крутом спуске.

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После этого в администрации Краснодара объяснили, как устроены пандусы в этом пешеходном переходе. Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков акцентировал, что в переходе провели капремонт, а не реконструкцию, предполагающую изменение объекта или его перестройку. По его словам, переход был построен по устаревшим нормативам, поэтому спуски в нем невозможно сделать более плавными или установить там подъемники.

«Для этого нужно выполнить реконструкцию перехода, перед этим — провести проектно-изыскательские работы. Только на разработку такого проекта, не говоря уже о самой реконструкции, понадобятся достаточно серьезные средства. Конечно, мы понимаем, что для маломобильных горожан нужны более комфортные спуски, будем искать возможности для их реконструкции», — сказал Евгений Беляков. 

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Он уточнил, что эти пандусы в первую очередь предназначены для велосипедистов и детских колясок. Маломобильные граждане смогут воспользоваться пандусами только при помощи сопровождающего.

Также Беляков рассказал, что монтаж пяти спусков планировалось провести 26 сентября, еще пяти — 29 сентября. После установки на каждый нанесут прорезиненное антискользящее покрытие, которое должно сделать спуски более удобными и безопасными.

Благоустройство Капремонт Краснодар

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