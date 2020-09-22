В Краснодаре пандусы в переходе под Старокубанским кольцом собираются сделать до конца недели

К концу сентября в подземном переходе на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской в Краснодаре планируют закончить все ремонтные работы

Напомним, ремонтировать систему тоннелей под Старокубанским кольцом начали в конце мая. За несколько месяцев в переходах поменяли плитку на полу и стенах, обновили систему ливневок и освещения. Также в тоннелях убрали торговые ларьки, которые занимали половину прохода. Закончить работы планировалось до конца августа, однако во время ремонта выяснилось, что переход находится в более плохом состоянии, чем ожидалось.

В середине сентября в мэрии отчитались об окончании ремонта и открытии перехода. Власти уточняли, что на объекте осталось смонтировать пандусы на выходах и заклеить стены антивандальной пленкой.

22 сентября в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что установку металлических спусков завершат до следующей недели.

«Пандусы для маломобильных граждан, для родителей с колясками, для велосипедистов установят на всех десяти спусках. Работы по монтажу стартовали, после установки на каждый пандус нанесут антискользящее покрытие — для удобной и безопасной эксплуатации», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В департаменте добавили, что провести реконструкцию спусков и сделать их более плавными не получится, так как для этого потребуется серьезное финансирование и полное переустройство входов.