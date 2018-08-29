«Этот город — я». Краснодар глазами инвалидов-колясочников

30 августа в Краснодаре открывается фотовыставка «Этот город — я». Она призвана показать, как краевой центр видят люди, которые передвигаются по нему на инвалидных колясках. В выставке участвуют местные фотографы, а ее герои — простые краснодарцы, как коренные, так и переехавшие в город из других уголков России и даже соседних стран.

О доступности особенно активно заговорили перед сочинской Олимпиадой. Тогда российские власти утвердили соответствующую госпрограмму на 2011–2015 годы. Потом ее несколько раз продлевали, и теперь она действует до 2025 года. Интегрировать малоподвижных граждан в жизнь социума, обеспечить равный доступ к инфраструктуре, работе, учебе — главная задача. И, как показывает краснодарский фотопроект «Этот город — я», пока еще далекая от решения. Автор идеи выставки и руководитель фестиваля «Добрый Краснодар» Анна Филатова пообщалась с теми, для кого доступная среда — не название целевой программы, не пафосные слова, не просто желание, а жизненная необходимость. Но участники проекта — люди, которые передвигаются на колясках, — вовсе не стремятся ругать мир и жаловаться. Они хотят говорить о важном. И их голоса имеют значение, когда речь идет о доступной среде.

«Радуйтесь, что места для инвалидов — не ваши» Марина Синявская, 47 лет

Живет: в ст. Динской

Переехала: из Геленджика — В Геленджике набережная хорошая, а шаг влево-право — уже нет доступной среды. В Краснодаре есть где погулять. И когда мне предложили участие в фотопроекте, я сразу согласилась. Организаторы привлекли к работе десятки людей на инвалидных колясках. Задача была простая и сложная одновременно: показать мир, каким его вижу я — человек, не способный ходить. Каждому достался напарник из числа краснодарских фотографов. Вместе мы отправлялись на съемку. Представьте, что вы приезжаете в поликлинику, а администратор вас не видит: стойка очень высокая. Хотите снять деньги в банкомате и пойти с друзьями в кафе — но не можете. Этот мир очень отличается. Власти многое делают, но отдельная претензия у меня к тем, кто отвечает за пандусы в городе. Посадить бы их на коляски, заставить подняться и спуститься.

По Красной вполне удобно гулять. Но многие магазины и кафе для нас всегда закрыты. Чаще всего мы ездим в СБС, «Баскет-Холл» (люблю баскетбол), на стадион и в парк «Краснодар», в ТРЦ «Галерея-Краснодар», «Галактика», «OZ Молл». Ходили с мужем в Театр оперетты — там сделали электроподъемники, очень удобно. А вот в драмтеатр не попасть. Отдельно скажу о парковке: места для инвалидов часто заняты, особенно на «Ленте» по Уральской. Просишь переставить машину — бывает, даже смеются. Вам что, розовую справку показать? «Может быть, у вас и красная есть?». Это не смешно, поверьте. Радуйтесь тому, что места для инвалидов — не ваши. Надеюсь, что люди без ограничений подвижности, увидев фотографии на выставке, прочитав эту статью, научатся иначе относиться к инвалидам. Мы говорим о «другом» городе. О том, что видим и чувствуем. Здоровый человек, взглянув на мир нашими глазами, тоже задумается.

«Красная — это хорошо, но вы пробовали чуть в сторону отойти?» Екатерина Бибикова, 29 лет

Живет: в Юбилейном микрорайоне

Переехала: из Байконура



— Живу в Краснодаре уже 15 лет. Спокойно передвигаюсь, гуляю по району, хожу в магазины. В Байконуре, который застрял в Советском Союзе, я бы так не смогла. У нас в Западном округе работают замечательные депутаты, я с ними постоянно на связи. Как только вскрывается проблема в плане доступности, я сразу передаю сведения властям. Они все устраняют. Я хожу везде, куда мне нужно. Как пример: от храма могу самостоятельно добраться до гипермаркета на ул. Минской. Перейти через дорогу? Тоже не вопрос. Что-то сломалось? Фотографирую, отправляю депутатам. Их усилиями подъезд моего дома оборудовали шикарным пандусом, на который можно заехать без труда. Обычно ведь делают убийственные, которые под углом 45 градусов.

В общем, в ЮМР все в порядке. А по городу я передвигаюсь мало: если и езжу куда‑то, то на такси. Улица Красная — это, конечно, хорошо, но вы пробовали чуть в сторону отойти? Разруха, ни проехать ни пройти. Благо, там много людей, они помогают. В городских парках хорошо, самый лучший для нас — «Краснодар» Галицкого. А худший — «Городской сад». Конечно, есть немало мест, куда хотелось бы попасть, но невозможно. В кинотеатр в «Галерее-Краснодар» инвалид прийти не может. Вот в СБС — удобно, а в «Киномаксе» надо упрашивать, чтобы сотрудники открыли черный вход, надо преодолеть буераки — иначе не попадешь. А выделенных для инвалидов рядов в кинотеатрах города нет вообще. В филармонию тоже хотелось бы иногда ходить — но туда совсем никак не заехать на коляске. Есть и компромиссные варианты: если где-то невозможно оборудовать доступ, можно сделать кнопку вызова, но важно, чтобы она работала и на нее реагировал персонал.

«На простых людей обижаться не за что» Валерий Ляшенко, 33 года

Живет: в Музыкальном микрорайоне

Переехал: из Норильска — Музыкальный — очень проблемный. Я даже суд выиграл. АМО «Город Краснодар» обязали обеспечить строительство тротуара, приставы в письменном виде предупредили мэра об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. И все, на мой взгляд, выглядит очень печально. Собираюсь переехать, но после реализации исполнительного листа. Нам дали участок в Индустриальном под ИЖС. Легких путей не ищем! Я жил в Норильске, там девять месяцев лежит снег. В данном случае говорить о доступной среде просто неправильно. Хотя и там надо улучшать ситуацию, что-то делать. Но Краснодарский край — он же создан быть комфортным для инвалидов! Когда я переехал, программа «Доступная среда» уже была в планах. И вот уже целый год я в Общественной палате Краснодара, и целый год согласовывают мониторинг города с нашим участием. В итоге, думаю, его либо вообще завернут, либо проведут, но «рамочный». Наши чиновники не готовы к таким вещам... Никто, кроме инвалидов и их родственников, не хочет проходить путь от квартиры инвалида до всех необходимых объектов инфраструктуры. А ведь это не просто прогулки.

Мониторинг необходим, чтобы выявить проблемы. Как отвести ребенка в детский садик? Прийти на собрание в школу? Сходить в магазин? Просто вынести мусор? И многое другое. Важно, чтобы мы могли это делать сами, наравне с другими людьми. В целом о Краснодаре… На простых людей обижаться не за что. А вот к собственникам тех или иных объектов есть очень много вопросов в части доступности! Это и крупные фирмы, и малые. Либо места, которые находятся в муниципальной собственности: парки, тротуары, поликлиники, больницы и т.д. Проблем много. Нужно наметить план и поступательно реализовать. Вот для этого я и настаиваю на проведении мониторинга маршрутов: от квартир и домов инвалидов до объектов инфраструктуры.

«Для меня Краснодар — островок надежды» Ирина Сафронова, 44 года

Живет: в Комсомольском микрорайоне

Переехала: из Саратова — Я была во многих городах России — там фактически нет доступной среды. Лично для меня Краснодар — островок надежды, здесь я живу фактически полноценной жизнью. Если не придираться, город благоустроен на 80%. Например, низкопольный транспорт ходит. Схему движения легко узнать: достаточно скачать специальное приложение в Play Market или спросить в депо, какие номера трамваев, троллейбусов и автобусов — низкопольные. Конечно, есть непроходимые места (даже на Красной). Где-то строители чего-то не предусмотрели, где-то камень вывалился. Любой человек, способный ходить, не обратит внимания. Проблему заметит только инвалид-колясочник. И он должен о ней сообщить. У властей и без нас много забот. Те же пандусы: администрацию винить нельзя. Виноваты владельцы организаций. Только нужен закон: если делаешь пандус, делай его удобным. Вот это должно «дойти» до людей, которые проектируют убийственные пандусы с крутым подъемом. Если мне надо куда-то попасть, но не получается — сообщаю. Из недавнего: рынок на Сормовской. Сказала руководителю — сделали пандус. Проблемы надо решать на местах.

Но есть и вопросы к администрации. Кто контролирует рабочие бригады по городу? Массовый ремонт дорог начали, а дать ЦУ строителям не посчитали нужным. В итоге: какие-то участки вполне доступные, а где-то — бордюры высотой 20 см. Как перепрыгнуть? Я лично заставила срыть несколько бордюров во дворе нашего дома. Контроль необходим. Но вообще не жалуюсь. В каждом минусе ищу плюсы. Из плюсов — общение с людьми. Вокруг так много хорошего. Прохожие спрашивают, нужна ли помощь. Компьютеры и смартфоны нас зомбировали, мы перестали делиться душевным теплом, разговаривать друг с другом. А общение с незнакомыми людьми приносит радость. Участие незнакомца меняет и его, и мою жизнь к лучшему.

Правда, есть в Краснодаре слепые зоны, куда и с посторонней помощью сложно попасть. В филармонии проходят такие замечательные концерты — я бы ходила, но меня туда двое на руках заносили. Иначе невозможно. Очень проблематично зайти в зал на Красной, 5. Ни одно подобное заведение не оборудовано для инвалидов ни снаружи, ни внутри. В «Баскет-Холле» — хорошо на играх, но кошмар на концертах. Нет выделенных зон. Почему мы не посещаем массовые мероприятия? Сталкиваемся с полным отсутствием возможностей. А так хотелось бы. Я ездила на матчи чемпионата мира по футболу в этом году, побывала в Сочи, Ростове-на-Дону и Москве. Тысячи людей, огромный проект — но для инвалидов все доступно. Получается, здесь организаторы масштабных мероприятий нас просто не ждут? Я к тому, что доступная среда не ограничивается улицами. Мы хотим еще и доступного отдыха, досуга.

«Частично доступна — это немножко беременна» Роман Протасов, 37 лет

Живет: в микрорайоне «Губернский» — Нельзя быть чуть-чуть беременной. Доступная среда или есть, или ее нет. Пока основной «недостаток» Краснодара — это Черепахин [начальник управления по социальным вопросам МО «Город Краснодар» — Юга.ру]. Он может только Красную вылизывать, и то — местами. Город остается недружелюбным к инвалидам. Главная проблема в том, что люди, которые отвечают за это, не отличаются профессионализмом. Я знаю, о чем говорю. И мыслят они как чиновники. Отчеты звучат так: «В этом году мы потратили на доступную среду столько-то рублей. В следующем потратим столько-то». Деньги для них мерило. А что получается? На одной стороне сделают съезд, на другой — нет. Смысл теряется, если строить точечно. Объект сдали. Отчитались. А как пользоваться этой инфраструктурой? Никак. У нас в городе около тысячи инвалидов-колясочников. И люди продолжают сидеть в квартирах. Вот откуда надо плясать. Им надо на улицу сначала выйти! Красную чиновники любят и занимаются только ею. Вопрос: как туда добраться?

Низкопольный транспорт — отлично. А остановок приспособленных нет. Маршруты не проработаны. Тут тоже идет смещение в показательную сторону — низкопольный транспорт курсирует по Красной и вдоль нее, а окраины не охвачены. Все напоказ: автобус забирают с маршрута в Пашковском и отправляют в центр — чтобы люди видели. Нет комплексного подхода. Чиновники составляют сметы, но не понимают, как правильно освоить деньги. А у нас ведь целый департамент этим занимается. В Лондоне всего пять человек отвечают за доступность среды. Раз в год они завязывают себе глаза, садятся на инвалидные коляски и исследуют маршруты лично. Ищут проблемы. Проверяют, как из точки А добраться в точку Б. А у нас все хаотично: там съезд, который никуда не ведет, тут кнопка вызова, которая не работает. Кстати, кнопки — зло. Ставить их вообще незаконно. Они выручают тех, кто не хочет пандусы делать. За 5 тыс. рублей заказывают экспертизу: мол, пандус или подъемник невозможно поставить. За 300 рублей покупают кнопки и наклеивают. Галочка «частично доступно» (чуть-чуть беременна). Здание прошло проверку, а толку? Тому, кто обходится кнопкой, я бы заварил двери дома, снес бы крыльцо и приклеил кнопку. Когда ему надо домой зайти, пусть звонит в кнопку и поднимается по веревке в окно.

«Грубость таксистов — обычное дело» Шаго Казарян, 21 год

Живет: в Пашковском микрорайоне — Я живу на улице Фадеева — там вообще нельзя передвигаться на коляске. Ямы, выбоины. По своему району никогда не гуляю. Иногда езжу в парки, на Пушкинскую площадь — более-менее удобно. Наименее комфортный парк — «Городской сад», но и там при желании можно провести время. Только жизненно важно иметь очень сильные руки, когда с доступностью среды дела плохи. Четыре года назад я начал заниматься пауэрлифтингом — теперь передвигаться по городу гораздо проще. Когда начал, было ужасно тяжело, болело все. А сейчас я занимаю призовые места на разных чемпионатах и отлично кручу колеса. Всем колясочникам советую ездить в Чистяковскую рощу. Улица Красная не очень удобна, если честно. Мешают высокие бордюры. В центре тоже попадаются ямы на дорогах и тротуарах. Прогулки в нашем городе всегда могут «преподнести сюрприз» в виде ухаба, трещины в асфальте и так далее. Поэтому у меня есть несколько любимых мест, где я провожу время, а город как таковой не вижу. Хожу в рестораны, очень люблю петь. Доступ есть в «Диву» на Катюше, «Дворец любви» на Красной, «Старый город».

Тренируюсь в спорткомплексе поселка Знаменского. Жаль, но в большинство фитнес-клубов не могу попасть. Не хожу в кино. В зал на Красной, 5 можно пройти только через служебные кабинеты, просить, чтоб открыли. Иначе — никак. Чтобы активнее передвигаться по городу, надо ездить на такси. Но многие таксисты откровенно грубят. В Краснодаре это обычное дело. Недавно вызвал машину, уточнил, что поедет инвалид на коляске. Таксист приехал, но отказался везти. Хорошо, что не предложил вызвать грузовой транспорт — просто нагрубил и уехал. С этим приходится просто мириться.