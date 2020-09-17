После ремонта в Краснодаре открыли переход под Старокубанским кольцом
17 сентября власти Краснодара рассказали, что завершили ремонт подземного перехода на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской
Как писали Юга.ру, обновление подземного перехода в Краснодаре начали в конце мая, закончить работы планировали до конца августа. В ходе ремонта выяснилось, что тоннель находится в худшем состоянии, чем предполагалось. В итоге его обновление закончили в середине сентября.
В переходе отремонтировали стены, полы и потолки, сделали новые спуски, систему освещения и ливневки, убрали торговые ларьки. Также на стенах перехода планируют наклеить пленку, чтобы в случае вандализма была возможность ее поменять, а не отмывать облицовку, отметил в своем телеграме мэр Краснодара Евгений Первышов 17 сентября.
В мэрии города отметили, что в ближайшее время планируют смонтировать пандусы.
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