В Краснодаре из-за ремонта «Авроры» закроют подземные переходы

Напомним, «Аврору» закрыли на реконструкцию в 2015 году. На ремонт хотели выделить 134 млн рублей. Однако в 2016 году госпрограмму закрыли и проект заморозили. В июле 2017‑го Сергей Галицкий согласился отремонтировать «Аврору» на условиях государственно-частного партнерства, однако концессионное соглашение было подписано только в мае 2019 года, после чего компания Галицкого взялась за восстановление здания. Планируется, что кинотеатр реконструируют к концу 2024 года.

На одном из этапов будут закрыты подземные переходы, ведущие к площади у «Авроры». Пешеходы не смогут пользоваться переходами с улиц Красной и Шоссе Нефтяников с 14 мая и до завершения благоустройства прилегающей к кинотеатру территории.

Саму территорию также огородили. Обойти этот участок можно будет через подземный переход на пересечении улиц Коммунаров и Офицерской, затем — пешком до Шоссе Нефтяников, сообщили 13 мая в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что на время ремонта около «Авроры» установят информационные щиты, на которых будут указаны варианты обхода.