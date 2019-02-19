Что не так с тактильной плиткой в Краснодаре? Рассказывает председатель Общества слепых

Юрий Третьяк председатель Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых

— Тактильной плиткой пользуются не только полностью слепые люди, но и слабовидящие. К слабовидящим относят тех, кто видит только на 10%, даже в очках или линзах. Кроме того, при некоторых болезнях люди могут резко терять остроту зрения в сумерках. Слабовидящие могут различать яркие пятна, поэтому плитка делается контрастных оттенков. Всего в Краснодаре 2500 человек имеют группу инвалидности по зрению. Но в это число не входят те люди, которые плохо видят в вечернее время и тоже пользуются тростью. У нас в организации в основном состоят те, кто ослеп во взрослом возрасте — из-за диабета, аварий, на военной службе. Инвалидов с детства всего около 5%. Те, кто ослеп во взрослом возрасте, боятся учиться: им везде мерещатся ямы, поэтому нужен сопровождающий. Хотя любой может передвигаться сам, если научился ориентировке в пространстве и хорошо владеет тростью, может ощупать ею бордюр, стену, понять, где кончается тротуар.

Виды тактильной плитки и что они обозначают Тактильная плитка сделана так, чтобы ее можно было ощупывать специальной тростью. Ходить по ней не обязательно, поэтому не всегда нужно делать ее широкой, в два ряда. Высота возвышенности на ней тоже бывает разная, в среднем 7 мм. Если делать выше, то по ней будет неудобно ходить пешеходам, она будет мешать людям. Но если делать слишком гладкой, то и пользы от нее не будет. Есть плитка с разными функциями: та, что идет по тротуару в длину, с продольными рифами, указывает направление движения. Если на пути есть столб или препятствие, плитка вокруг него будет с конусообразными элементами — это сигнал «тормози, тут препятствие».

Есть ГОСТы о том, как это все должно быть установлено, на каком расстоянии от препятствий. Но только их надо смотреть и учить, а никто не хочет сверяться. Они делают как попало, им сказали, и они ляпают Юрий Третьяк

Если по маршруту надо поворачивать, рифы будут расположены по диагонали. Перед пешеходными переходами несколько плиток с продольными рифами укладывается широко в ряд. Это знак того, что нужно остановиться перед дорогой. Перекрестки в городе в целом оборудованы плиткой хорошо, особенно в центре.

Плитка бывает разного качества и стоимости. Есть пластиковая, часто ее устанавливают возле подземных переходов — ее в Краснодаре начали класть примерно четыре года назад, но она себя не оправдала. Такая плитка держится на клею и со временем отрывается, у нее подворачиваются углы . Она подходит скорее для помещений, а у нас ее положили на улицах. Проблема чаще всего в бюджете. Есть вариант плитки, удобный для всех — пластиковые полосы, которые можно напаивать на поверхность. И зрячим удобно ходить, и слепым ощущается. Она дороже, но удобней и долго прослужит даже на улице.

Системные проблемы при укладке плитки Самая большая проблема — плитку кладут, никак не согласовывая проекты с нами. Вот на улице Кирова выложили — а там особо заведений и нет никаких, только госпиталь. Но никто туда сам добираться не будет, людей привезут. Считаю, что впустую деньги потратили.

Или идет она в столб, а потом его надо обходить. Зачем? Это значит, что они проект не сделали, нарисовали, что надо идти, а на столб внимание не обратили. Перед Олимпиадой мы проверяли тактильную плитку в Адлере. Вот идет тротуар, и тактильная плитка от столба к столбу. Я начал расспрашивать, оказалось, что так в проекте и было. Звоню проектировщику и узнаю, что они даже не выезжали предварительно на место, иначе бы чуть сдвинули маршрут, чтобы плитка не попадала на столбы. На Гидрострое есть место, где плитка идет в забор. Человек будет идти смело и сильно ударится. Или бывает, что посредине плитки ставят столбик, чтоб машины не заезжали. Было на Буденного так: плитка идет и уходит точно в киоск, без всяких предупреждающих знаков.

Как находят нарушения О нарушениях обычно сообщает кто-то из наших подопечных или сотрудников, тогда мои помощники выезжают на место и фотографируют. Высылаем информацию в департамент строительства. Почему это вообще происходит: на момент сдачи проекта строители не всегда приглашают нас, а самое главное, не всегда согласовывают проект заранее. Хотя по закону о соцзащите инвалидов (N 181-ФЗ) все, что делается для инвалидов, нужно согласовывать с организациями, которые их представляют. А то, что сделано без согласования, можно обжаловать в суде.

Иногда дорожники приходят согласовать проект перед самым началом работ . А я говорю: «Ребята, вы принесли целый гроссбух, вы понимаете, это надо отвлечь людей, за полчаса я ничего не посмотрю». Нужно несколько дней, чтобы проверить на соответствие ГОСТам. В Краснодаре ранее проводились мероприятия, во время которых специалисты ВОС и чиновники из краевой и городской администрации проверяли пешеходные и подземные переходы на соответствие нормам. Но по словам Юрия Третьяка, в 2018 году такие проверки прекратились. Когда мелочь нужно согласовать, мы можем быстро подсказать. Заставили, допустим, аптеку сделать тактильную плитку на входной группе, тогда проект можно быстро просмотреть. У меня тут все зрячие, они разбираются, мне объясняют, совместно пишем замечания. А когда большой объем — у меня что, институт тут целый сидит? Мы общественная организация, у нас свободных работников нет. На экспертизу тоже должны быть предусмотрены средства.

Стандарты по укладке тактильной плитки Отдельных правил по укладке тактильной плитки для Краснодара нет, есть общие государственные стандарты. ГОСТ один для всех, но используют его не везде. Я не могу с уверенностью сказать, что дорожники и департамент строительства следят за выходом новых ГОСТов по «Доступной среде». Раз на раз не приходится. Человеческий фактор.

Однажды я встретил рабочих, которые кладут плитку рифами вниз. Я подошел и спросил, что они делают, а мне ответили, что они подумали, что рифы — это чтобы плитка лучше держалась Юрий Третьяк

ГОСТы приняли по тактильной плитке давно, но периодически они обновляются, разрабатываются точнее, — например, оказывается, что высокие рифы — плохо, другим людям неудобно. Потом в ГОСТ дописали, что внутри зданий прокладка должна идти иначе, чем на улице. Последняя действующая версия ГОСТа по укладке тактильной плитки была принята в 2014 году. Но в конце 2018 года появился новый ГОСТ, который начнет действовать с 1 июля 2019 года. Общая проблема такая: есть требование сделать все в соответствии с государственной программой «Доступная среда», но подрядчики не задумываются, как этим будут пользоваться люди . Лишь бы сделать.

Есть ли удачные примеры навигации для слепых в Краснодаре Когда сделали озвучку светофоров, стало очень хорошо. Они же раньше вообще просто пищали, и непонятно было, на какую сторону можно переходить, а на какой горит красный. Относительно других городов у нас еще неплохо, но всегда есть что улучшить. Хорошо озвучили трамваи и раздали слепым абонентские устройства — когда к остановке подъезжает трамвай, устройство мне сообщает, что это за номер. На трамваях стоят датчики, и устройство реагирует, когда они приближаются.

Что касается табличек со шрифтом Брайля — иногда их располагают очень низко. Как я должен это читать? Присесть? Зачем это вообще? Я как-то ездил проверять аптеки на ул. Атарбекова. И там были таблички со шрифтом Брайля, которые вообще были прикреплены с обратной стороны двери.

Вообще, не во всех местах плитка бывает нужна. Иногда слепой человек может ориентироваться, просто ощупывая бордюр тростью. Конечно, где тротуар широкий, там нужна плитка, но не от столба к столбу. Вот на Северной пространства мало — девушкам на каблуках плитка мешает, да и слепые там не так часто ходят. Если бы с нами советовались заранее, мы бы им сказали, как сделать лучше.

Ответ от департамента транспорта и дорожного хозяйства О нарушениях при укладке плитки на ул. Восточно-Кругликовской Юга.ру отправили официальный запрос в департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

В администрации сообщили, что благоустройство и укладку плитки в этом районе реализует подрядчик ООО «Квадр» по заказу МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта», которое следит за выполнением работ.



По информации департамента, тактильную плитку кладут в соответствии с проектной документацией, получившей положительную государственную экспертизу. По их словам, работы еще не закончены и фонарные столбы в будущем будут ограждены плиткой с конусными рифами. В случае каких-то проблем нарушения будет устранять подрядчик за счет собственных средств.

Когда работы будут закончены, их будут осматривать представители Всероссийского общества слепых. В то же время департамент направил в МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» письмо о том, что контроль за работами надо усилить.



Деньги на укладку тактильной плитки в Краснодаре выделяются на основе действия программы «Доступная среда» (принята в сентябре 2014 года). Часть средств на реализацию идет из краевых субсидий, остальные выделяются из городского бюджета. По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, за весь 2018 год в Краснодаре было потрачено 3 млн 333 тыс. 294 рубля на оборудование плиткой 14 подземных и 89 надземных переходов. Еще 1 млн 189 тыс. 464 рубля потратили на укладку тактильной плитки возле остановок. Всего на программу «Доступная среда» в Краснодарском крае в 2018 году выделили 90 млн рублей.