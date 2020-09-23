Игрок «Краснодара» Классон рассказал о мечтах и подготовке к Лиге чемпионов

Шведский полузащитник Виктор Классон 23 сентября дал интервью пресс-службе ФК «Краснодар»

Напомним, спортсмен получил травму в июне 2019 года в матче сборной Швеции против Испании и не играл 450 дней. Он вернулся на поле 19 августа, а уже в матче с «Химками», который закончился со счетом 7:2, забил два мяча и отдал две голевые передачи. В интервью клубной пресс-службе, которое вышло 23 сентября, Классон поделился мнением о матче с московской командой. По его словам, «Химки» были неплоха в нападении, но оставляли «быкам» слишком много свободного пространства. Футболист считает, что такой разгром соперника психологически пошел на пользу игрокам, придал им уверенности.

Классон рассказал, что во время травмы настраивал себя на лучшее и много тренировался. На зимних сборах спортсмен неделями работал у бровки по индивидуальной программе и не мог приступить к тренировкам. Сейчас он чувствует, что форма становится лучше с каждым днем, прежние навыки возвращаются. Спортсмен считает, что после восьми туров Российской премьер-лиги команда набирает обороты. В какой-то момент «Краснодар» оказался внизу таблицы, но теперь готов включиться в борьбу за высокие места. Также вингер отметил, что до его травмы у «Краснодара» главное влияние на игру оказывали Шарль Каборе и Маурисио Перейра. После возвращения шведа на поле произошли кадровые изменения. По его мнению, команда все равно сохранила свою философию и показывает красивый доминирующий футбол. При этом спортсмен отметил, что несмотря на талантливый состав, необходимо быть дисциплинированными и выполнять установки тренера.

Классон рассказал, что смотрел матч ПАОК — «Бенефика», по итогам которого определился соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов, и подмечал сильные и слабые стороны команд, но ни за кого не болел. «Разве что такой момент: Греция ближе, полет туда будет менее утомителен», — резюмировал полузащитник. Футболист добавил, что команде будет не хватать болельщиков на еврокубковых матчах. Вспоминая о прошлогоднем поражении от «Олимпиакоса» Классон подчеркнул, что для «горожан» это своеобразный реванш. Групповой этап лиги чемпионов — цель, к которой шведский игрок стремится всю свою карьеру. По его мнению, сейчас наилучший момент, чтобы ее достичь.

«Уверен, что и парни из ПАОКа чувствуют то же самое. Да, у нас необычный сезон, COVID-19, нет зрителей на трибунах. Зато есть две отличные команды, каждая из которых стремится к большой цели. Но сбудутся мечты только у одной», — рассказал Классон пресс-службе клуба.