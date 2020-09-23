«"Краснодар" чаще всего хорошо проходил центр. Проблема была в другом — самим прессинговать не получалось. Все-таки с "Химками" играла вся основа, а вот ПАОК дал отдохнуть ряду лидеров перед этой игрой. И со скамейки очевидных опций усиления атаки у Мусаева не было». Аналитик Артур Каратай оценивает важный для «быков» матч с ПАОК и дает прогнозы на следующую игру в Сочи.

— Все-таки гимн Лиги чемпионов на пустом стадионе — дичайшая дичь. Привыкнуть к такому нельзя. С другой стороны, напряжение вчера витало даже без зрителей. На мой вопрос «no forward today?» наставник ПАОК Абель Феррейра лишь загадочно улыбнулся, но в итоге греки действительно играли без центрфорварда, решив уповать на скорость. Главная проблема «Краснодара» вскрылась на предматчевом протоколе. Пару центральных защитников составили Кайо и Сорокин, которые, мягко говоря, не имеют должного взаимодействия. По всей видимости, в клубе попросту забыли о дисквалификации Мартыновича после игры Лиги Европы с «Хетафе» в прошлом сезоне. Иначе объяснить тот факт, что Мусаев не наиграл пару Кайо — Сорокин с «Химками», попросту нельзя. Вообще, все могло закончиться еще в первом тайме. К счастью, у «Краснодара» есть Сафонов. После гола ПАОК стало ясно, что рисковать придется еще больше. Атакующая тройка Классон — Кабелла — Вандерсон выглядела очень хорошо, и, с учетом силы обороны греков, проблемы «быки» сопернику создавали довольно регулярно. Пенальти на Кабелле не вызывает сомнений, но я бы акцентировал внимание на действиях француза: он очень грамотно маневрами вынуждал соперника фолить, постоянно делая движение с мячом прямо перед контактом.

Перед матчем казалось, что ПАОК будет играть в более закрытой манере. Но, учитывая проблемы «Краснодара» в центре обороны, Феррейра здраво рассудил, что высокий прессинг, хотя бы частичный, принесет плоды. Впрочем, «Краснодар» чаще всего хорошо проходил центр. Проблема была в другом — самим прессинговать не получалось. Все-таки с «Химками» играла вся основа, а вот ПАОК дал отдохнуть ряду лидеров перед этой игрой. И со скамейки очевидных опций усиления атаки у Мусаева не было. А когда казалось, что «Краснодар» окончательно потерял территориальный перевес, случился второй гол. Нет, ПАОК после перерыва тоже имел моменты, но тут как раз и сказалась разница в исполнительском мастерстве.