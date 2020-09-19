«Краснодар» забил в ворота «Химок» семь мячей в домашнем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ

На 19 минуте матча в ворота гостей был назначен 11-метровый удар, который не реализовал Маркус Берг, но он же добил мяч в ворота соперника после отскока от вратаря Ильи Лантратова. Через четыре минуты голом отметился вернувшийся в состав Виктор Классон. Тем не менее, «Химкам» к 42 минуте удалось сравнять счет усилиями Аршака Коряна, который отметился дублем. Но уже на 45 минуте свой дубль оформил и Классон. Второй тайм прошел полностью под диктовку «Краснодара». Голами отметились Вильена, Кабелла, Уткин и Шапи Сулейманов. На счету Виктора Классона еще две результативные передачи.

Футбольный клуб «Краснодар» одержал самую крупную победу в истории выступления в высшем дивизионе российского футбольного чемпионата. В домашнем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 7:2.

После победы «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Но тут же стоит учесть, что горожане открывали своим матчем восьмой тур чемпионата. У соперников есть возможность обогнать краснодарскую команду. Лидером чемпионата остается питерский «Зенит». На втором месте расположился футбольный клуб из Сочи. Замыкают турнирную таблицу «Химки» и волгоградский «Ротор», которые пока побед не одержали.

Следующий матч футбольный клуб «Краснодар» проведет 22 сентября с греческим клубом ПАОК в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, ПАОК на пути к встрече с быками одолел португальскую «Бенфику».