Адыгея намеревается покрыть часть потребности страны в продукции из козьего молока
В Адыгее запустили завод по выпуску продукции из козьего молока, который с выходом на полную мощность сможет закрыть большую часть потребности России в продукте
Об этом сообщили 22 сентября представители минсельхоза Адыгеи и компании «Агрохолдинг Мирный», которая построила завод в рамках создания молочного кластера в Адыгее.
Напомним, в январе 2020 года открылся молочно-товарный комплекс ООО «Мирный-Адыгея». В ноябре 2019 года инвесторы привезли туда более тысячи коз, которые уже дали около 600 голов приплода. В конце сентября привезут еще 500 коз. Основную ставку сделали на зааненскую породу, которая она отличается высокой продуктивностью и дает много молока. Его стало хватать для старта производства молочных продуктов.
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Из молока жирностью 6% уже начали выпускать 15 видов продукции, 7 из них — йогурты, сыр, творог, кефир и другая кисломолочная продукция под зарегистрированным товарным знаком «Белое Золото».
22 сентября состоялась презентация и дегустация продукции. Ее качество оценил и.о. премьер-министра Адыгеи Геннадий Митрофанов. Он отметил значимость насыщения потребительского рынка качественной продукцией.
Новый сыр из козьего молока, произведенный в Адыгее, уже поставляют на борта самолетов «Аэрофлота». Ожидается, что вскоре новая брендовая продукция появится в крупных торговых сетях.
По данным инвестора, ценовая политика будет сдержанная с разным диапазоном: от 1700 рублей за килограмм сыра двухмесячной выдержки до 200 рублей за 150 граммов адыгейского сыра и 120 рублей за пол-литра козьего молока.
По словам гендиректора компании «Агрохолдинг Мирный» Елены Гангало, сейчас загрузка завода составляет 1,4 тонны в смену. При этом мощность завода по переработке молока составляет 12 тонн в смену, что позволяет предприятию стать крупнейшим в России производителем молочной продукции из козьего молока.
«Сегодня годовой объем потребления молочной продукции в стране (в том числе экспорт) в два раза превышает объем собственного производства. Наша задача — покрыть эту потребность», — отметила Гангала.
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По ее словам, сейчас инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей. На втором этапе инвесторы планируют построить две фермы по 3 тыс. голов каждая. В дальнейшем проект хотят масштабировать до 24 тыс. животных с ежегодным производством козьего молока до 6 тыс. тонн.
Руководство Адыгеи поддержало планы инвесторов по расширению производства и пообещало содействовать в решении вопроса о выделении еще одного земельного участка под строительство ферм.
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