В Адыгее начнут производить адыгейский сыр из козьего молока

В Адыгее в 2021 году планируют запустить производство адыгейского сыра из козьего молока в промышленных масштабах

Инвесторы сделали ставку на зааненскую породу коз. Она отличается высокой продуктивностью и дает много молока, обладающего насыщенным сливочным вкусом без специфического запаха, который есть у обычных пород коз.

«Более 1 тыс. коз привезли в ноябре прошлого года. Они хорошо адаптировались к нашим условиям, сейчас им по 8-9 месяцев. К лету, после окота, они будут готовы к производству молока. В среднем в сутки с одной козы можно получить 3-4 литра, всего до 1 тыс. литров в год», — рассказала порталу Юга.ру главный зоотехник предприятия Оксана Знаткова.

Для коз созданы все необходимые условия содержания, закуплено импортное оборудование для автоматического доения. Кроме того, предприятие построило завод по переработке козьего молока производительностью до 6 тыс. литров в смену. Его еще не ввели в эксплуатацию.

Как сообщила Елена Гангало, в рамках расширения проекта планируется производство твердых сыров, кисломолочной продукции и детского питания. Реализовывать продукцию планируют на территории Адыгеи и других регионов России. Также предприятие рассматривает возможность экспортных поставок продукции.